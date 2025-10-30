Podczas losowania podziału uczestniczek WTA Finals Iga Świątek trafiła do "grupy Sereny Williams", w której znalazły się także reprezentantki Stanów Zjednoczonych - Madison Keys i Amanda Anisimova oraz Kazaszka Jelena Rybakina. I to właśnie w takiej kolejności z każdą z nich zmierzy się nasza wiceliderka światowego rankingu.

Do premierowego starcia Polki z tegoroczną mistrzynią Australian Open pozostały zaledwie dwa dni.

Iga Świątek czeka na mecz z Madison Keys. Znamy decyzję Polki na dziś

W czwartek Madison Keys pojawiła się na korcie w Rijadzie, trenując do spółki ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą. 30-latka wyglądała na zawodniczkę pełną wigoru i doskonale przygotowaną do gry, o czym zapewnia obecny na miejscu dziennikarz stacji Canal+ Sport Żelisław Żyżyński, który wrzucił kilkudziesięciosekundowe nagranie z popisów Amerykanki.

- Dawno nie widzieliśmy na korcie Madison Keys - od wakacji zagrała tylko jeden mecz - ale dziś na treningu wygląda dobrze: uśmiechnięta, zrelaksowana, a i tenisowo wszystko się dziś zgadza w gierce z Pegulą. Ciekawe, czy w meczu z Igą nie braknie rytmu meczowego - napisał na platformie X.

W innym wpisie Żelisław Żyżyński przekazał natomiast, że Iga Świątek obrała wraz ze swoim sztabem zupełnie inny plan na czwartek.

Iga dziś nie trenuje

Zaznaczył jednocześnie, że organizatorzy zaplanowali na ten dzień pewną wyjątkową aktywność dla wszystkich zawodniczek. A jest nią oficjalna sesja zdjęciowa wszystkich uczestniczek WTA Finals, która zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem. Tak było zwłaszcza w Cancun, gdzie Iga Świątek zachwyciła piękną, czerwoną kreacją, wyróżniającą się na tle rywalek ubranych w różne odcienie bieli.

Warto zaznaczyć także, że Iga Świątek oraz Madison Keys przystępują do rywalizacji w Rijadzie z zupełnie innym bagażem obciążeń zebranym w ciągu ostatnich tygodni.

Amerykankę po raz ostatni widzieliśmy na światowych kortach 25 sierpnia, gdy sensacyjnie poległa w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w starciu z Meksykanką Renatą Zarazuą.

Iga Świątek w tym czasie pojawiła się na imprezach w Seulu, Pekinie oraz Wuhanie. Pierwszą z nich wygrała po finałowej wygranej nad Jekateriną Aleksandrową. W dwóch kolejnych natomiast zatrzymała się odpowiednio na 1/8 finału oraz ćwierćfinale.

Iga Świątek oraz Madison Keys podczas rywalizacji na kortach Australian Open Adrian Dennis / AFP / DAVID GRAY / AFP AFP

Madison Keys i Iga Świątek, półfinał Australian Open 2025 David Gray AFP

Iga Świątek Artur Widak AFP