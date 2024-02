Iga Świątek w sobotę pokonała Jelenę Rybakinę w finale turnieju w Dosze, sięgając tym samym po trzeci z rzędu triumf w imprezie, a już we wtorek przystąpiła do rywalizacji w Dubaju. Polka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, ponieważ jako zawodniczka rozstawiona w pierwszej miała "wolny los". I już na początku turnieju rangi WTA 1000 rozegrała trudne spotkanie.

Rywalką 22-latki była Sloane Stephens - triumfatorka US Open w 2017 roku, która w ostatnich sezonach ma problem z nawiązaniem do dawnej formy. Amerykanka jednak potwierdziła, że jest klasową tenisistką i postawiła twarde warunki liderce światowego rankingu. W pierwszym secie byliśmy świadkami aż siedmiu przełamań, a górą ostatecznie była Świątek, która wygrała 6:4. W identycznym stosunku Polka wygrała drugą partię i awansowała do kolejnej rundy , w której zmierzy się z Eliną Switoliną.