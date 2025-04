Pogromczyni Świątek znów na drodze Polki. Wim Fisette "wysłał" Filipince ostrzeżenie

WTA Madryt. Alexandra Eala znów zagra z Igą Świątek

Ćwierćfinałowy mecz turnieju w Miami miał być łatwą przebieżką dla Igi Świątek. Przy siatce naprzeciw niej miała stanąć 19-letnia Alexandra Eala, która nie tak dawno kończyła dopiero Akademię Rafaela Nadala. Młoda zawodniczka pokazała jednak, że pozory mylą i jest w stanie wygrać z drugą rakietą świata, a potem stanąć do równej walki przeciwko trzeciej.

Dawid Olejniczak o Idze Świątek: To tak, jakby Lewandowski nie przyjechał na ważny mecz kadry. WIDEO

Dawid Olejniczak o Idze Świątek: To tak, jakby Lewandowski nie przyjechał na ważny mecz kadry. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jak się okazało, na rewanż nie trzeba było długo czekać. Iga Świątek po przegranej w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie pojechała do Madrytu i, jak się okazało, już w swoim pierwszym meczu na kortach w stolicy Hiszpanii zagra ze swoją pogromczynią z Florydy. Ich mecz zaplanowany jest na piątek, 25 kwietnia.

Wim Fissette na trybunach. Alexandra Eala ma powody do niepokoju

Wim Fissette postanowił z trybun obejrzeć mecz Alexandry Eali z Tomową. Filipinka nie była z tego powodu do końca zadowolona, odczuła pewien niepokój, jak później relacjonował jej trener, Joan Bosch. " Alex była trochę zmartwiona i powiedziała: Przyszedł, żeby popatrzeć, jak gram. Powiedziałem jej, żeby się nie martwiła, bo widziałem o wiele więcej meczów Igi niż on jej, prawda? " - zaznaczył Bosch w rozmowie z oficjalnym kanałem turnieju Mutua Madrid Open,

"To będzie dobry mecz, będziemy się nim cieszyć i zobaczymy, czy będziemy mieli szczęście i czy uda nam się rozegrać dobre spotkanie na początek" - stwierdził trener Filipinki. Teraz przed Igą Świątek czas na to, by zrozumiała lepiej swoją przeciwniczkę i stanęła przed nią w pełnej gotowości na madryckich kortach.