Madison Keys w pięknym stylu sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Tim Henman uważa, że był to jeden z najpopularniejszych triumfów na tego typu turniejach w ostatnich latach.

Niesamowity sukces Keys. "Czułam, że nie jestem w stanie sprostać oczekiwaniom"

Madison Keys niemalże od początku swojej kariery była uznawana za wielki talent. Eksperci wieszczyli jej sukcesy na największych turniejach i miejsce w elicie żeńskiego tenisa. Chociaż Amerykanka notowała pewne sukcesy, przez długi czas nie była w stanie sprostać oczekiwaniom. Przełom przyszedł dopiero w styczniu. To wtedy 29-latka w pięknym stylu wygrała Australian Open . Po drodze Keys zmierzyła się z najsilniejszymi możliwymi rywalkami. W półfinale wyeliminowała drugą rakietę świata, Igę Świątek, a w finale nie dała szans liderce rankingu WTA, Arynie Sabalence. Tym samym wyrównała osiągnięcie Sereny Williams z 2005 roku .

Keys po swoim triumfie postanowiła na chłodno przeanalizować ostatnie tygodnie. Przyznała, że przez zbyt wiele lat nakładała na siebie zbyt wielką presję. "Musiałam spojrzeć w lustro i popracować nad wewnętrzną presją. Od najmłodszych lat czułam, że jeśli nie zatriumfuję podczas Wielkiego Szlema, nie sprostam oczekiwaniom innych ludzi . To był wielki ciężar" - powiedziała 29-latka cytowana przez portal tennis365.com.

Ekspert mówi wprost. Sukces Keys zapadnie w pamięć na lata

"Doszłam do momentu, w którym byłam dumna z siebie i mojej kariery - niezależnie od wielkoszlemowego sukcesu. Nie potrzebowałam tego, żeby czuć, że zasługuję na bycie wymienianą wśród świetnych tenisistek. Wreszcie uwolniłam się od wewnętrznego dialogu. To pozwoliło mi wyjść na kort, pokazać świetną grę i wygrać" - podsumowała Amerykanka.

Pod wielkim wrażeniem wyczekiwanego sukcesu 29-latki jest Tim Henman. "To po prostu niesamowita historia. Mówiono o niej jako o przyszłej mistrzyni, odkąd miała 14 lat. Do tego dochodziła ogromna presja, którą sama na siebie narzucała. Myślę, że obserwowanie, jak wreszcie udało jej się to wszystko połączyć sprawia, że mówimy o jednym z najpopularniejszych triumfów wielkoszlemowych w ostatnich latach" - wyznał srebrny medalista olimpijski z Atlanty w rozmowie z redakcją talkSPORT.