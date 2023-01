Pogromczyni Świątek szczęśliwa, jej pierwszy raz w karierze. Wskazuje powód

Pegula wskazała drobny szczegół, który dawał przewagę Amerykanom

W czwartek reprezentacja Polski musiała przenieść się z Brisbane do Sydney, stolice stanów Queensland i Nowa Południowa Walia dzieli tysiąc kilometrów, to półtora godziny lotu i inna strefa czasowa. - Dla nich to mogło być niekorzystne, a dla nas jednak mała przewaga, bo wcześniej graliśmy w Sydney i nigdzie nie musieliśmy się ruszać. Taki atut można później wykorzystać na korcie - stwierdziła Pegula. I dodała: - Chciałam maksymalnie to wykorzystać i sądzę, że wykonałam świetną robotę. Zagrałam agresywnie, mądrze serwowałem i bardzo dobrze zagrałam returnem - mówiła.