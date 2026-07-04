W swojej części konferencji prasowej, która poprzedziła obecność w głównym teatrze Alexandry Eali, pojawiła się Iga Świątek. Pokonana faworytka, sześciokrotna mistrzyni Wielkich Szlemów, od dawna już przeżywa regres w karierze. Wszyscy, na czele z Igą wierzą, że sytuacja się odwróci, ale sprawa jest bardzo skomplikowana.

Alexandra Eala o słowach Świątek: Naprawdę tak powiedziała?

Przyznała to także nasza bohaterka, dziś ogłaszając, że w tej chwili jej wyniki schodzą na dalszy plan. Do odwołania nie nastawia się na zwyciężanie, ponieważ musi w sobie wiele elementów odbudować, aby znów czarować gra na korcie. A zwłaszcza wytrzymywać ciężar spotkań, bo mentalnie stała się bardzo wiotka.

Świątek zwróciła uwagę, że to wcale nie przegrany po zaciętym boju tie-break pierwszego seta najbardziej naruszył jej psychikę. Dużo większe znaczenie miał... serwis Filipinki. - Miałam wrażenie, że ona serwuje coraz wolniej, a mi coraz trudniej było te serwisy odbierać. To było dla mnie trudne do zaakceptowania - przyznała 25-latka.

Notującej właśnie życiowy wynik w karierze Eali przywołano ten wątek i otrzymała pytanie, czy zauważa, że taktyczne stosowanie wolniejszych serwisów może wybić rywalkę z rytmu i, choć brzmi to może wręcz nierealnie, obrócić się w potężną broń.

- Tak, nigdy nie dysponowałam najpotężniejszym serwisem na tle wielu dziewczyn. Dlatego staram się wykorzystywać serwis tak, by dawał mi przewagę. Myślę, że mam wiele innych atutów. Choć uważam też, że mój serwis znacznie się poprawił (uśmiech). Ale tak, każda zawodniczka jest inna - mówiła Eala i okazało się, że ten fakt nawet ją zdumiał.

- Może Iga dzisiaj... Naprawdę tak powiedziała? - nie mogła się nadziwić.

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Gdy dziennikarz przytaknął, 21-latka skwitowała: - Chyba więc dobrze wykonałam swoje zadanie - a na jej twarzy znów rozpromieniał uśmiech.

Zadowolenie z tak wyśmienicie wykonanej pracy, która zaowocowała wynikiem w dwóch setach 7:6(9), 6:2, było u czarującej Filipinki ogromne. - W tej chwili próbuję to wszystko sobie poukładać. Oczywiście, towarzyszy mi mnóstwo emocji, to była niezwykle zacięta walka. Jestem naprawdę dumna z tego, jak walczyłam i jak dobrze poradziłam sobie na korcie - zaakcentowała.

Z Londynu - Artur Gac

Alexandra Eala NEIL HALL EPA

Alexandra Eala NEIL HALL EPA





Najlepsze akcje Igi Świątek w meczu z Alexandrą Ealą. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport