Pogromczyni Igi Świątek na kolanach. Dotkliwa porażka, to był niemal nokaut

Nie wiem, co się dzieje w mojej głowie. To niesamowite. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że dostałam okazję, by tu być. To był świetny mecz, atmosfera była kapitalna. Iga Świątek walczyła, nie było łatwo z nią grać, jest numerem jeden i zawsze walczy do końca. To było wielkie spotkanie

~ powiedziała Elina Swotilina tuż po wygranej z polską tenisistką