Początek meczu był wyrównany. W premierowych czterech gemach obie tenisistki dość pewnie wygrywały własne gemy serwisowe. Później jednak doszło nagle do trzech kolejnych przełamań, w tym dwóch na korzyść Martiny Trevisan. W gemie numer 10 Jessica Pegula odrobiła straty, co ostatecznie doprowadziło do tie-breaka. Włoszka rozgromiła w nim tenisistkę ze Stanów Zjednoczonych, wygrywając 7:2.

WTA Cincinnati: Jessica Pegula - Martina Trevisan. Jeden z kibiców potrzebował pomocy medycznej

Druga partia była już jednak popisem Jessiki Peguli, która oddała Martinie Trevisan wyłącznie dwa gemy. Przed trzecim setem tenisistka z Półwyspu Apenińskiego poprosiła o przerwę medyczną. Opatrunku wymagała stopa 29-latki, która miała problemy z tworzącymi się na niej pęcherzykami.

Do kolejnej przerwy doszło na początku decydującej partii. Przy prowadzeniu Jessiki Peguli 2:0 sędzia zawiesił spotkanie z powodu incydentu na trybunach. Jeden z kibiców źle się poczuł - choć szczegółów nie znamy - i potrzebował pomocy medycznej. Przerwa trwała kilka minut, po których nagle rozległy się brawa. Świadczyły one zapewne o tym, że zespół medyczny zajął się kibicem, zabierając go z kortu. Na plac gry mogły więc spokojnie wrócić obie tenisistki

Wydawało się, że Jessica Pegula złapała już dobry rytm, ale kolejny raz zaczęła popełniać sporo błędów. Mimo to ostatecznie nie wypuściła już awansu z rąk, wygrywając trzeciego seta 6:3. Rywalką Amerykanki w trzeciej rundzie będzie reprezentantka Belgii Elise Mertens lub czeska tenisistka Marie Bouzkova.

Jessica Pegula zatrzymała Igę Świątek w Montrealu

Jessica Pegula była rywalką Igi Świątek w zakończonym w poprzednim tygodniu w półfinale turnieju WTA 1000 w Montrealu. W tamtym spotkaniu liderka światowego rankingu miała nieprawdopodobne problemy we własnych gemach serwisowych, ustanawiając niechlubny rekord w swojej karierze . Ostatecznie między innymi to przyczyniło się do jej porażki. A Jessica Pegula poszła za ciosem, miażdżąc w wielkim finale rosyjską tenisistkę Ludmiłę Samsonową .

Sama Iga Świątek jednak po starciu z reprezentantką Stanów Zjednoczonych nie potrafiła jednoznacznie wskazać przyczyny swojej porażki.

Po pierwszym przegranym secie musiałam coś zmienić w swojej grze i zaczęło to przynosić skutek, działało. Nie wiem, co się stało w trzeciej partii, gdy prowadziłam. Muszę na spokojnie obejrzeć mecz i przeanalizować go. Obie walczyłyśmy zażarcie o każdy punkt, było ciężko, ale to rywalka wygrała ~ mówiła "na gorąco" po przegranym meczu Iga Świątek

