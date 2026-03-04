Pogrom w starciu Świątek i Rybakiny. Efektowne widowisko w Indian Wells

Pokazowe rozgrywki o Puchar Eisenhowera od dłuższego czasu poprzedzają główną rywalizację w turniejach WTA i ATP w Indian Wells. W imprezie regularnie biorą udział czołowi tenisiści na świecie. Zmagania mają dynamiczną formułę. Osiem teamów tworzy drabinkę pucharową. Każdy mecz rozgrywany jest w postaci super tie-breaka - do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch "oczek" przewagi. Stąd wzięła się także druga nazwa, równie często stosowana - Tie Break Tens.

Po raz czwarty z rzędu wśród uczestników znalazła się Iga Świątek. Tym razem jednak nie w duecie z Hubertem Hurkaczem, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Raszynianka przystąpiła do rywalizacji w teamie z Casperem Ruudem, z którym zagrała w decydującym starciu w mikście podczas US Open 2025. Polka jeszcze nigdy nie triumfowała w tych zmaganiach. W sezonie 2023 docierała z Wrocławianinem do finału, potem był ćwierćfinał i przed rokiem półfinał.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem turnieju opublikowano drabinkę. Iga i Casper trafili do trzeciego spotkania. Okazało się, że na "dzień dobry" zmierzą się z parą Leylah Fernandez/Felix Auger-Aliassime, a potem ew. może ich czekać rywalizacja z duetem Jelena Rybakina/Taylor Fritz (triumfatorzy z poprzedniego roku) albo Jasmine Paolini/Matteo Berrettini. Początek rozgrywek wyznaczono na 4:30 czasu polskiego. Areną zmagań był obiekt Stadium 2.

Już w pierwszym meczu doszło do eliminacji zwycięzców z sezonu 2024 - Emmy Navarro i Bena Sheltona. Amerykański team wyraźnie przegrał z innym duetem złożonym z reprezentantów Stanów Zjednoczonych - Amanda Anisimova/Learner Tien. Kilkanaście minut później do gry wkroczyli Świątek oraz Ruud. Już w pierwszym punkcie nastąpiło małe nieporozumienie. Iga nie wzięła piłki przy siatce, czego nie spodziewał się Casper. W dalszej fazie zrobiło się już 4-1 dla teamu Fernandez/Auger-Aliassime, po dwóch podwójnych błędach serwisowych Raszynianki.

Potem nastała jednak seria pięciu punktów z rzędu na korzyść Polki i Norwega, która całkowicie odmieniła losy pojedynku. Ostatecznie finaliści US Open 2025 w mikście wygrali starcie 10-6. Potem okazało się, że w kolejnej fazie zmierzą się z Jelenę Rybakiną oraz Taylorem Fritzem, którzy triumfowali 10-5 w potyczce z włoskim zespołem - Jasmine Paolini/Matteo Berrettini.

Półfinał rozpoczął się od podwójnego błędu serwisowego Amerykanina. Później nastąpiła jednak doskonała seria z perspektywy obrońców tytułu. Reprezentanci Kazachstanu i USA zgarnęli pięć "oczek" z rzędu, dzięki czemu przejęli kontrolę nad wydarzeniami na korcie. W dalszej fazie Świątek i Ruud wyraźnie się pogubili, czego efektem było m.in. duże nieporozumienie przy jednej z wymian. Ostatecznie Rybakina oraz Fritz wygrali aż 10-3. Triumfatorzy zmagań sprzed roku znów okazali się najlepsi. W finale pokonali team Anisimova/Tien 10-7.

Wyniki ćwierćfinałów

Amanda Anisimova/Learner Tien - Emma Navarro/Ben Shelton 10-3

Mirra Andriejewa/Aleksander Bublik - Jessica Pegula/Tommy Paul 11-9

Leylah Fernandez/Felix Auger-Aliassime - Iga Świątek/Casper Ruud 6-10

Jelena Rybakina/Taylor Fritz - Jasmine Paolini/Matteo Berrettini 10-5

Wyniki półfinałów

Amanda Anisimova/Learner Tien - Mirra Andriejewa/Aleksander Bublik 10-3

Iga Świątek/Casper Ruud - Jelena Rybakina/Taylor Fritz 3-10

Wynik finału

Amanda Anisimova/Learner Tien - Jelena Rybakina/Taylor Fritz 7-10

