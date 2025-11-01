Pogrom w starciu Anisimova - Rybakina. Znamy kolejną rywalkę Świątek na WTA Finals

Iga Świątek rozpoczęła swoją tegoroczną przygodę w turnieju WTA Finals w wymarzony sposób. Nasza reprezentantka pokonała w zaledwie godzinę Madison Keys. Poza dwoma momentami, gdzie Amerykanka nieco zaczepiła się na grę, przewaga Polki była niepodważalna. Informowały o tym także pomeczowe statystyki. Tenisistka z USA popełniła aż 33 niewymuszone błędy, mając zaledwie 8 uderzeń kończących. Bilans raszynianki wynosił 9-12. To wszystko zgrało się na zwycięstwo mistrzyni Wimbledonu 2025 - 6:1, 6:2.

Później na kort w Rijadzie wyszły Jelena Rybakina oraz Amanda Anisimova. Zwyciężczyni tego starcia miała zagrać w drugiej kolejce fazy grupowej z wiceliderką rankingu. Co ciekawe, obie nie miały dotychczas okazji rywalizować ze sobą na poziomie zawodowym. Ostatnim razem panie zmierzyły się jeszcze w czasach juniorskich, podczas Roland Garros 2017. Wówczas lepsza okazała się reprezentantka Kazachstanu. Amerykanka miała kilka tygodni przerwy po swoim triumfie w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Z kolei triumfatorka Wimbledonu sprzed trzech lat do samego końca walczyła o prawo startu w WTA Finals. Zapowiadała się arcyciekawa walka o zwycięstwo.

WTA Finals: Amanda Anisimova kontra Jelena Rybakina w meczu fazy grupowej

Mecz rozpoczął się źle z perspektywy Anisimovej, jakby dopadła ją debiutancka trema w związku z pierwszym startem w WTA Finals. Już na "dzień dobry" została przełamana po podwójnym błędzie serwisowym. Po zmianie stron Rybakina pewnie potwierdziła przewagę breaka i zrobiło się 2:0. W następnych minutach zawodniczki pilnowały swoich podań. Jelena kontrolowała sytuację, ale w ósmym gemie niespodziewanie zafundowała sobie problemy. Prowadziła 40-0, a mimo to doszło do piłki na 4:4.

Wtedy reprezentantka Kazachstanu uruchomiła jednak swój potężny atut, czyli serwis. Posłała asa, potem dorzuciła jeszcze dwie akcje i odzyskała dwa "oczka" przewagi. Dziewiąte rozdanie okazało się ostatnim. Amanda stawała się coraz bardziej bezradna wobec dobrze grającej rywalki, dopadała ją frustracja. Na koniec seta jeszcze raz została przełamana i w ten oto sposób Rybakina wygrała premierową odsłonę 6:3.

Źle z perspektywy Amerykanki ułożył się także początek drugiej części pojedynku. Bardzo szybko zrobiło się 3:0 dla Jeleny. W czwartym gemie Anisimova walczyła o to, by zaistnieć na tablicy wyników w tej partii. Dopiero po drugiej równowadze dopięła swego i zgarnęła premierowe "oczko". Na więcej już jednak reprezentantka Kazachstanu nie pozwoliła. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:1 na korzyść Rybakiny. Tym samym w poniedziałek Iga zmierzy się Jeleną, a Madison - z Amandą.

Dokładny zapis relacji z meczu Amanda Anisimova - Jelena Rybakina jest dostępny TUTAJ. Turniej WTA Finals zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Amanda Anisimova TIMOTHY A. CLARY AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP