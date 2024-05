Pogrom w Rzymie, 6:0 na koniec. Rozstawiona Rosjanka nie zagra ze Świątek

W środę organizatorzy turnieju w Rzymie musieli się zmagać z nieco kapryśną aurą, przez co część spotkań została przeniesiona na czwartek. Na szczęście dzisiaj od rana pogoda pozwala rozgrywać mecze i kontynuować zmagania. O godz. 11:00 na korcie nr 12 pojawiły się Angelique Kerber i Weronika Kudermietowa. Stawką pojedynku był awans do trzeciej rundy WTA 1000. Obie miały już okazję w tym sezonie rywalizować ze sobą. Wówczas lepsza okazała się Niemka polskiego pochodzenia, zwyciężając 6:4, 7:5 .

Angelique Kerber znów pokonała Weronikę Kudermietową. Rosjanka nie zagra z Igą Świątek

Początek meczu okazał się jeszcze wyrównany, obie solidnie pilnowały swoich podań. Kluczowy okazał się ósmy gem. To wtedy doszło do premierowego przełamania w meczu na korzyść Kerber. Niemka polskiego pochodzenia wykorzystała już pierwszego z dwóch break pointów i wyszła na prowadzenie 5:3. Chwilę później zamknęła seta rezultatem 6:3, wygrywając własne podanie do 30.