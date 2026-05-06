Iga Świątek szykuje się do swojego premierowego meczu na turnieju WTA 1000 w Rzymie, w którym jej rywalką będzie występująca pod australijską flagą Rosjanka Daria Kasatkina lub reprezentantka Stanów Zjednoczonych Caty McNally.

Już na samym starcie imprezy polska tenisistka zagwarantowała, że w stolicy Italii czuje się wyśmienicie, a jej stolica ma dla byłej liderki światowego rankingu szczególne znaczenie.

- Cieszę się, że wróciłam. Uwielbiam tu być. To dla mnie najbardziej ekscytujące imprezy, także pod względem spędzania czasu poza kortem. Po prostu cieszę się życiem - przyznała Iga Świątek podczas konferencji prasowej.

To wcale nie był jednak koniec jej aktywności medialnej.

WTA 1000 Rzym. Iga Świątek wspomina podwójny triumf. "Turniej idealny"

W sieci pojawił się także wywiad z naszą tenisistką opublikowany na kanale "TennisLegends". Podczas rozmowy przypomniano, że Iga Świątek triumfowała na kortach w Rzymie już trzykrotnie. Przy okazji 24-latka została zapytana o to, czy któryś z finałów miał dla niej szczególne znaczenie. A w odpowiedzi Raszynianka zabrała swoich kibiców w "podróż w czasie".

- Cóż. Były dwa takie finały, które znaczyły dla mnie więcej. Gdy wygrałam w 2021 roku był to mój pierwszy triumf w turnieju WTA rangi 1000. To było dla mnie potwierdzenie, że mogę wygrywać duże imprezy po Rolandzie Garrosie. Naprawdę stanowiło to dla mnie skok pozytywnej motywacji - rozpoczęła swój wywód Iga Świątek, wspominając swój triumf nad Karoliną Plískovą. Nasza zawodniczka bezwzględnie rozbiła wówczas reprezentantkę Czech, zwyciężając 6:0, 6:0.

Jako drugi Iga Świątek podała finał z 2024 roku, którym zwieńczyła swój "podwójny triumf", obejmujący również rywalizację w stolicy Hiszpanii.

- Potem w 2024 roku, gdy wygrałam w Madrycie i Rzymie, powiedziałam sobie: "Wow". Wygranie tych dwóch turniejów nie jest łatwe. Oba rozgrywane są w różnych warunkach. A ja zrobiłam to z tak dużą pewnością siebie, że było to po prostu kapitalnym doświadczeniem. 2024 rok był tym, w którym najbardziej cieszyłam się Rzymem. Także poza kortem. Szczerze mówiąc, opisałabym to jako perfekcyjny turniej. I wyjazd na Rolanda Garrosa po tamtych dwóch imprezach także był czymś szczególnym - przyznała Iga Świątek.

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Ekspert uderza w sztab Świątek. "Nie może być tak, że rady dają osoby, które nie powinny". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport