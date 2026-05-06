Podwójny triumf Igi Świątek. To była perfekcja. Sama powiedziała: "Wow"
Rzym to miejsce na tenisowej mapie touru WTA, które ma szczególne znaczenie dla wielu zawodniczek. Nie inaczej jest w przypadku Igi Świątek. Polka już trzykrotnie opuszczała stolicę Italii z trofeum w rękach, a przed starciem kolejnej edycji imprezy rangi 1000 została zapytana o swój ulubiony finał. W odpowiedzi wspomniała o chwili, w której mogła świętować w Rzymie podwójny triumf, połączony z sukcesem w Madrycie. Jak sama ogłosiła, cały turniej był dla niej wówczas po prostu perfekcyjny.
Iga Świątek szykuje się do swojego premierowego meczu na turnieju WTA 1000 w Rzymie, w którym jej rywalką będzie występująca pod australijską flagą Rosjanka Daria Kasatkina lub reprezentantka Stanów Zjednoczonych Caty McNally.
Już na samym starcie imprezy polska tenisistka zagwarantowała, że w stolicy Italii czuje się wyśmienicie, a jej stolica ma dla byłej liderki światowego rankingu szczególne znaczenie.
- Cieszę się, że wróciłam. Uwielbiam tu być. To dla mnie najbardziej ekscytujące imprezy, także pod względem spędzania czasu poza kortem. Po prostu cieszę się życiem - przyznała Iga Świątek podczas konferencji prasowej.
To wcale nie był jednak koniec jej aktywności medialnej.
WTA 1000 Rzym. Iga Świątek wspomina podwójny triumf. "Turniej idealny"
W sieci pojawił się także wywiad z naszą tenisistką opublikowany na kanale "TennisLegends". Podczas rozmowy przypomniano, że Iga Świątek triumfowała na kortach w Rzymie już trzykrotnie. Przy okazji 24-latka została zapytana o to, czy któryś z finałów miał dla niej szczególne znaczenie. A w odpowiedzi Raszynianka zabrała swoich kibiców w "podróż w czasie".
- Cóż. Były dwa takie finały, które znaczyły dla mnie więcej. Gdy wygrałam w 2021 roku był to mój pierwszy triumf w turnieju WTA rangi 1000. To było dla mnie potwierdzenie, że mogę wygrywać duże imprezy po Rolandzie Garrosie. Naprawdę stanowiło to dla mnie skok pozytywnej motywacji - rozpoczęła swój wywód Iga Świątek, wspominając swój triumf nad Karoliną Plískovą. Nasza zawodniczka bezwzględnie rozbiła wówczas reprezentantkę Czech, zwyciężając 6:0, 6:0.
Jako drugi Iga Świątek podała finał z 2024 roku, którym zwieńczyła swój "podwójny triumf", obejmujący również rywalizację w stolicy Hiszpanii.
- Potem w 2024 roku, gdy wygrałam w Madrycie i Rzymie, powiedziałam sobie: "Wow". Wygranie tych dwóch turniejów nie jest łatwe. Oba rozgrywane są w różnych warunkach. A ja zrobiłam to z tak dużą pewnością siebie, że było to po prostu kapitalnym doświadczeniem. 2024 rok był tym, w którym najbardziej cieszyłam się Rzymem. Także poza kortem. Szczerze mówiąc, opisałabym to jako perfekcyjny turniej. I wyjazd na Rolanda Garrosa po tamtych dwóch imprezach także był czymś szczególnym - przyznała Iga Świątek.