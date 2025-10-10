Partner merytoryczny: Eleven Sports

Podwójny cios dla Świątek. Tyle "straciła" po porażce z Paolini. Kwota zwala z nóg

Chiny zdecydowanie nie są w tym roku szczęśliwym miejscem dla Igi Świątek. Po odpadnięciu w 1/8 finału WTA Pekin, przyszedł czas na zmagania w Wuhan. Tym razem raszynianka dotarła do ćwierćfinału, gdzie zmierzyła się z Jasmine Paolini. Znając historię dotychczasowych spotkań tych pań, mało kto mógł przypuszczać, że kolejne z nich zakończy się ogromnym dramatem Polki. Piątkowa porażka jest jeszcze bardziej bolesna, bowiem Świątek straciła szansę na zainkasowanie naprawdę dużych pieniędzy.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP

Iga Świątek leciała do Chin z bardzo dużym entuzjazmem. Nie ma co się dziwić, gdyż jeszcze chwilę wcześniej raszynianka cieszyła się z wywalczenia tytułu w stolicy Korei Południowej. Niestety Państwo Środka dość brutalnie zweryfikowało ambicje tenisistki z kraju nad Wisłą.

Wpierw Świątek wzięła udział w turnieju WTA Pekin, który był jedną z istotniejszych imprez obecnego sezonu, a to dlatego, że do rywalizacji nie przystąpiłaAryna Sabalenka. Ewentualna wygrana mogła więc pomóc skrócić dystans, który dzieli obie panie w rankingu WTA. Niestety marsz Świątek został zatrzymany już w 1/8 finału, gdzie przyszło jej się zmierzyć z Emmą Navarro.

Ta porażka nie oznaczała jednak definitywnego pożegnania się Świątek z azjatyckim krajem. Kilka dni później raszynianka zameldowała się bowiem w Wuhan, gdzie ma miejsce kolejny "tysięcznik" sezonu. Tam Polka miała szansę na zrehabilitowanie się po niedawnej porażce i do pewnego momentu szło jej to całkiem dobrze. Udało jej się odesłać do domu Marię Bouzkovą oraz Belindę Bencić.

Te dwa zwycięstwa otworzyły Świątek drogę do ćwierćfinału, w którym czekała już Jasmine Paolini. Fani Polki z pewnością uśmiechnęli się pod nosem, słysząc informację o kolejnym pojedynku z Włoszką, która dotychczas ani razu nie odniosła zwycięstwa w zwarciu z raszynianką. To jednak zmieniło się 10 października 2025 roku, a styl porażki nie postawił Świątek w dobrym świetle.

Świątek mogła zgarnąć fortunę w Wuhan. Tyle pieniędzy przeszło jej koło nosa

Odpadnięcie w ćwierćfinale WTA Wuhan to nie jedyna przykra konsekwencja, jaka spotkała Igę Świątek. Porażka z Paolini sprawiła, że Polka musiała pożegnać się również z możliwością walki o naprawdę duże pieniądze, jakie w tym roku przygotowali organizatorzy imprezy.

Za udział w ćwierćfinale Iga Świątek otrzyma 83 250 dolarów. To dość pokaźna suma, jednak blednie w porównaniu z tym, ile Polka mogła dostać za dotarcie do dalszych etapów imprezy. Półfinalistki chińskiego turnieju, którą oczywiście stała się Jasmine Paolini, mogą bowiem liczyć w tym roku na wynagrodzenie rzędu 180 100 dolarów, a więc ponad dwa razy więcej niż otrzyma raszynianka.

Prawdziwa fortuna czeka jednak na zawodniczki, które zameldują się w finale chińskiej rywalizacji. Dla przegranej finałowego starcia organizatorzy przewidzieli nagrodę w wysokości 351 006 dolarów, natomiast zwyciężczyni całej imprezy wyjedzie z Chin bogatsza o 596 000 dolarów, a więc blisko 2,2 mln złotych. Takich pieniędzy nie zobaczy już Iga Świątek, która musi zadowolić się kwotą, która po przeliczeniu wyniesie 306 tys. złotych (minus podatek).

Tenisistka ubrana w sportowy strój, trzymająca rakietę tenisową, wykonuje gest ręką przy ustach, będąc na korcie podczas rozgrywki.
Iga ŚwiątekLintao ZhangAFP
Uśmiechnięta tenisistka w sportowym stroju trzymająca trzy piłki tenisowe na tle rozmytej publiczności.
Jasmine PaoliniMike StobeAFP
Sportowiec w sportowym stroju i białej czapce wykonuje gest dłonią, skupiona twarz wskazuje na koncentrację, tło jest ciemne, co podkreśla sylwetkę.
Iga ŚwiątekAFP
Iga Świątek- Marie Bouzkova. Skrót. WIDEO© 2025 Associated Press

