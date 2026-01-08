Partner merytoryczny: Eleven Sports

Podwójny cios dla Świątek. Ale co teraz. Ostrzeżenie prosto z Rosji

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Już w poprzednim sezonie nasza wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek otrzymała podwójny cios od rosyjskiej gwiazdy tenisa Mirry Andriejewej. A co będzie teraz? Czy 18-latka będzie w stanie pójść za ciosem? Swój głos w tej sprawie przedstawiła jej rodaczka Anna Czakwetadze, wysyłając ostrzeżenie do Polki oraz pozostałych zawodniczek z czołówki rankingu WTA, na czele z Aryną Sabalenką.

Na zdjęciu wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek oraz (po lewej) rosyjska tenisistka Mirra Andriejewa
Na zdjęciu wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek oraz (po lewej) rosyjska tenisistka Mirra AndriejewaANTHONY WALLACE/AFP/East News / Vincent Thian/Associated Press/East NewsEast News

Mirra Andriejewa po nieco słabszej drugiej połowie minionego roku wchodzi w sezon 2026 jako 9. rakieta świata. Utalentowana 18-latka w ramach rozegrania przed wielkoszlemowym Australian Open wystartowała w imprezie WTA 500 w Brisbane, gdzie radzi sobie - jak dotąd - dobrze, choć nie bez problemów.

W drugiej rundzie Rosjanka niespodziewanie przegrała 4:6 premierową partię z 204. w rankingu WTA Australijką Olivia Gadecki, odwracając później losy meczu w dwóch kolejnych setach.

    Podobny scenariusz miał także jej czwartkowy bój z Lindą Noskovą, który wygrała 5:7, 6:4, 7:5, dzięki czemu zameldowała się w ćwierćfinale zmagań w Brisbane.

    Tenis. Mirra Andriejewa chwalona. Rosjanka wprost o rodaczce

    Gdzie znajduje się sufit Mirry Andriejewej? Była rosyjska tenisistka Anna Czakwetadze jest przekonana o tym, że niezwykle wysoko, a 18-latkę stać już niemal na to, by swobodnie walczyć o wielkoszlemowe tytuły. Wystarczy, że wprowadzi w swojej grze drobne korekty.

    Mirra musi tylko poprawić w swojej grze małe detale. Już teraz jest silną zawodniczką o bardzo wysokiej jakości, nawet pomimo zjazdu formy wraz z biegiem poprzedniego sezonu
    powiedziała 38-latka w rozmowie z portalem "Tennis365.com"

    I dodała: - To, co lubię w niej najbardziej, to fakt, że jest prawdziwą wojowniczką. Nie lubi przegrywać, a ja wierzę, że to sprawia, że jest bardzo zmotywowana do nieustannego rozwoju.

    W minionym sezonie Mirra Andriejewa zadała Idze Świątek dwa dotkliwe ciosy, pokonując ją w ćwierćfinale w Dubaju i półfinale w Indian Wells. Anna Czakwetadze jest przekonana, że to może być dopiero początek problemów, jakie nastolatka będzie w najbliższym czasie sprawiać Polce oraz pozostałym zawodniczkom z czołówki rankingu WTA.

    - Jej gra jest dość solidna i jak na razie bezpieczna, ale widzieliśmy już, że może pokonywać zawodniczki jak Iga Świątek czy Aryna Sabalenka. Robiła to na dużych turniejach. To jasno pokazuje jej potencjał. Potrzebuje tylko kilku poprawek, by zyskać więcej pewności siebie we własnej grze - powiedziała Rosjanka.

    Szczerze wierzę, że Mirra znajdzie własną ścieżkę i będzie błyszczeć na Wielkich Szlemach
    zakończyła swoją wypowiedź

    Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona.
    Mirra Andriejewa
    Mirra Andriejewa
    Dwie sceny z turnieju tenisowego, po lewej zawodniczka w fioletowej koszulce i białej czapce zaciska pięść w geście triumfu, po prawej dwie zawodniczki podają sobie ręce przy siatce po zakończonym meczu.
    Na zdjęciu Iga Świątek oraz rosyjska tenisistka Mirra Andriejewa

