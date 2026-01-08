Podwójny cios dla Świątek. Ale co teraz. Ostrzeżenie prosto z Rosji

Mirra Andriejewa po nieco słabszej drugiej połowie minionego roku wchodzi w sezon 2026 jako 9. rakieta świata. Utalentowana 18-latka w ramach rozegrania przed wielkoszlemowym Australian Open wystartowała w imprezie WTA 500 w Brisbane, gdzie radzi sobie - jak dotąd - dobrze, choć nie bez problemów.

W drugiej rundzie Rosjanka niespodziewanie przegrała 4:6 premierową partię z 204. w rankingu WTA Australijką Olivia Gadecki, odwracając później losy meczu w dwóch kolejnych setach.

Podobny scenariusz miał także jej czwartkowy bój z Lindą Noskovą, który wygrała 5:7, 6:4, 7:5, dzięki czemu zameldowała się w ćwierćfinale zmagań w Brisbane.

Tenis. Mirra Andriejewa chwalona. Rosjanka wprost o rodaczce

Gdzie znajduje się sufit Mirry Andriejewej? Była rosyjska tenisistka Anna Czakwetadze jest przekonana o tym, że niezwykle wysoko, a 18-latkę stać już niemal na to, by swobodnie walczyć o wielkoszlemowe tytuły. Wystarczy, że wprowadzi w swojej grze drobne korekty.

Mirra musi tylko poprawić w swojej grze małe detale. Już teraz jest silną zawodniczką o bardzo wysokiej jakości, nawet pomimo zjazdu formy wraz z biegiem poprzedniego sezonu

I dodała: - To, co lubię w niej najbardziej, to fakt, że jest prawdziwą wojowniczką. Nie lubi przegrywać, a ja wierzę, że to sprawia, że jest bardzo zmotywowana do nieustannego rozwoju.

W minionym sezonie Mirra Andriejewa zadała Idze Świątek dwa dotkliwe ciosy, pokonując ją w ćwierćfinale w Dubaju i półfinale w Indian Wells. Anna Czakwetadze jest przekonana, że to może być dopiero początek problemów, jakie nastolatka będzie w najbliższym czasie sprawiać Polce oraz pozostałym zawodniczkom z czołówki rankingu WTA.

- Jej gra jest dość solidna i jak na razie bezpieczna, ale widzieliśmy już, że może pokonywać zawodniczki jak Iga Świątek czy Aryna Sabalenka. Robiła to na dużych turniejach. To jasno pokazuje jej potencjał. Potrzebuje tylko kilku poprawek, by zyskać więcej pewności siebie we własnej grze - powiedziała Rosjanka.

Szczerze wierzę, że Mirra znajdzie własną ścieżkę i będzie błyszczeć na Wielkich Szlemach

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mirra Andriejewa IMAGO/nordphoto GmbH / Engler/Imago Sport and News/East News East News

Na zdjęciu Iga Świątek oraz rosyjska tenisistka Mirra Andriejewa Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP