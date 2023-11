Podwójne uderzenie w Sabalenkę. Iga Świątek nigdy tego nie doświadczyła

Iga Świątek była numerem jeden w rankingu WTA przez 75 tygodni - od kwietnia 2022 roku do września 2023 roku. Wtedy na szczycie zastąpiła ją Aryna Sabalenka , która od kilku miesięcy naciskała Polkę, aż w końcu dopięła swego.

22-latka z Raszyna nie ukrywała, że utrzymanie się na szczycie listy nie jest zadaniem łatwym. - Szczerze, to muszę nauczyć się czerpać z tego więcej radości. Rozmawiałam o tym z Rogerem w zeszłym tygodniu. Powiedział mi, że najlepsze podejście, to przyjęcie tego, bycie dumnym z osiągnięcia i cieszenie się swoimi wynikami - mówiła Iga podczas US Open. Federer był liderem listy ATP przez ponad 300 tygodni, ma w tym aspekcie wielkie doświadczenie.