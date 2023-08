Podwójna wiktoria Świątek. Sabalenka obejdzie się smakiem, legenda już w tyle

Dokładnie dwa miesiące temu Iga Świątek zmierzyła się z Karoliną Muchovą w finale Rolanda Garrosa - Polka pokonała Czeszkę po trzysetowej batalii, wygrała swój czwarty turniej Wielkiego Szlema. Dwa dni wcześniej, po jeszcze bardziej dramatycznym starciu Muchová pokonała jednak Arynę Sabalenkę i dzięki temu odebrała Białorusince pierwszą realną szansę na objęcie prowadzenia w rankingu WTA. Wtedy Sabalence wystarczał lepszy wynik od Polki , by wreszcie być tą pierwszą. Tyle że przegrała z Czeszką, a chwilę później Świątek ograła Beatriz Haddad Maię i awansowała do finału.

Karolína Muchová już raz pomogła Polce, w Paryżu. Iga kolejny raz broni swojej pozycji

Iga Świątek potrzebowała właśnie gry w ćwierćfinale. Dziś cel minimum osiągnęła

Bez względu na wynik, nic w Kanadzie ze swojego dorobku stracić nie mogła - miała więc gwarantowany swój dorobek z poniedziałku - 9570 punktów. Tyle że nie naliczała jej się zdobycz za awans do trzeciej - była za mała, by wyprzeć z dorobku najgorszy z 16 wyników z ostatnich 52 tygodni. Raszynianka punktowała dopiero w przypadku awansu do ćwierćfinału i to właśnie było warunkiem utrzymania pierwszej pozycji na liście WTA. Dzisiejsza wygrana z Muchovą sprawiła, że tak właśnie się stało - Polka ma już zagwarantowane co najmniej 9570 punktów, nawet, jeśli przegra kolejne spotkanie.