Podwójna radość Świątek. To przesądzone, wielki sukces po meczu z Pegulą

Wojciech Kulak

Iga Świątek wreszcie awansowała do półfinału podczas któregoś z tegorocznych turniejów. Wielki moment Polki przypadł w doskonałym momencie, ponieważ zrobiła to w Rzymie, czyli tuż przed Rolandem Garrosem. Podopieczna Francisco Roiga rozbiła dziś Jessicę Pegulę. Po ostatniej piłce 24-latka miała powód do radości z jeszcze jednego powodu. Chodzi o ranking WTA. Raszynianka na pewno nie spadnie z podium, co ma kluczowe znaczenie w zbliżającym się wielkimi krokami Rolandzie Garrosie.

Wielki kamień z serca spadł polskim kibicom tenisa w środowe popołudnie. Iga Świątek w stolicy Włoch zaliczyła przełamanie i po raz pierwszy w tym roku znalazła się w czołowej czwórce pojedynczych zawodów. Wczoraj Raszynianka nie dała większych szans prowadzonej przez Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osace. Dziś natomiast w równie pewnym stylu rozprawiła się z jeszcze wyżej notowaną w rankingu Jessicą Pegulą. Amerykanka ugrała zaledwie trzy gemy.

"Iga może upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Najpierw przerwać tę serię porażek z zawodniczkami z czołowej dziesiątki rankingu WTA, później do tego dodać w końcu przekroczenie bariery ćwierćfinału. Jeśli Iga wygra kolejne spotkanie i faktycznie będzie w stanie te dwie rzeczy osiągnąć, to mam takie wrażenie, że później będzie już dużo, dużo łatwiej jeżeli chodzi o utrzymanie wysokiego poziomu" - zapowiadał przed potyczką Michał Dembek w programie "Sofa Sportowa". I podobnie jak większość kibiców z satysfakcją oglądał środową konfrontację.

Świątek pewna trzeciego miejsca po turnieju w Rzymie. Gauff jej nie przegoni

Raszynianka skupia się teraz tylko na jednym - triumfie w Wiecznym Mieście. Ale na horyzoncie majaczy już Roland Garros. Celem 24-latki jest utrzymanie trzeciej lokaty, by tym samym mieć lepsze ustawienie w drabince. Właśnie dziś stało się jasne, iż naszej rodaczki nie prześcignie Coco Gauff. Amerykanka co prawda pozostaje we włoskim turnieju, lecz półfinał Igi Świątek wyklucza zamianę miejsc między tymi dwiema sportsmenkami.

Podopieczna Francisco Roiga obecnie w zestawieniu live ma na koncie 7273 punkty (784 więcej od Coco Gauff). O finał Raszynianka powalczy z Eliną Switoliną lub Jeleną Rybakiną. Tekstowe relacje na żywo ze spotkań Igi Świątek w Interia Sport.

Ranking live dla czołowej piątki WTA:

Lista pięciu najwyżej sklasyfikowanych tenisistek wraz z krajami, wiekiem, narodowością i liczbą punktów rankingowych, z Aryną Sabalenką na pierwszym miejscu.
