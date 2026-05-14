W środowym ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek spisała się wręcz koncertowo, nie dając żadnych szans Jessice Peguli. Polka oddała piątej rakiecie świata łącznie jedynie trzy gemy, zwyciężając 6:1, 6:2. Przypieczętowanie awansu do pierwszego w tym sezonie półfinału zajęło jej jedynie 67 minut.

Porażka z Igą Świątek nie zakończyła jednak przygody Amerykanki w Rzymie. Jessica Pegula zgłosiła się bowiem także - w parze ze Storm Hunter - do gry deblowej. Amerykańsko-australijski duet awansował wczoraj do półfinału po zwycięstwie nad Czeszkami Lindą Noskovą i Terezą Valentovą.

Ale i to nie wyczerpuje w pełni tematu dotyczącego występu 32-latki ze Stanów Zjednoczonych na kortach w sercu Italii.

WTA 1000 Rzym. Podwójna nagroda dla Peguli po meczu ze Świątek

W czwartek przed południem, a więc niespełna 23 godziny po zakończeniu meczu Świątek - Pegula, organizatorzy imprezy w Rzymie nagrodzili pięć najlepszych ich zdaniem uderzeń w meczach kobiet z poprzedniego dnia.

Jessica Pegula otrzymała tu podwójne wyróżnienie, zajmując czwartą oraz piątą lokatę. Na liście znalazł się piękny bekhend Amerykanki po prostej oraz skrót wieńczący długą i widowiskową wymianę, do którego nawet nie ruszyła skazana w tamtej akcji na porażkę Iga Świątek.

Nagrodzone zostało także jedno uderzenie kończące Jeleny Rybakiny oraz dwa w wykonaniu Eliny Switoliny. Ukraińska tenisistka pokonała w wieczornym boju reprezentantkę Kazachstanu 2:6, 6:4, 6:4 i to ona będzie dzisiejszą rywalką Igi Świątek w walce o wielki finał turnieju WTA 1000 w Rzymie.

