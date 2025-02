Podnoszą stawkę, wielka szansa przed Świątek. Serena Williams nigdy tego nie osiągnęła

W swoim pierwszym meczu w Dosze Iga Świątek pokonała Marię Sakkari. Mimo dobrej gry Greczynki Polka wygrała swój 50. mecz otwarcia z rzędu w turnieju WTA i teraz zmierzy się z Lindą Noskową lub Julią Putincewą.

Jeśli Iga Świątek dojdzie do finału i go wygra, będzie to dla niej czwarte zwycięstwo z rzędu w Dosze. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. W grze o zwycięstwo pozostają bowiem najlepsze tenisistki świata: Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jasmine Paolini czy Jessica Pegula. Wszystkie mają apetyt na to, aby przerwać dominację Igi Świątek. Reklama

Jeśli jednak Polka dopnie swego i zwycięży, znajdzie się w bardzo nielicznym gronie zawodniczek, które zwyciężyły w jednej imprezie cztery razy z rzędu. Zagadnienie to można byłoby zawęzić do turniejów rangi 1000. Wówczas Świątek znalazłaby się w absolutnej elicie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w 2023 roku WTA Doha miał rangę 500, co uniemożliwia przeprowadzenie tego zawężenia.

Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż byłoby to osiągnięcie absolutnie wybitne. Warto stwierdzić, że Serena Williams nigdy nie wygrała jednego turnieju cztery razy z rzędu - ani rangi 1000, ani 500. Amerykanka trzy razy z rzędu wygrywała tylko na swojej ziemi - w Miami i w US Open.

Świątek tenisową królową Dohy. Walczy o czwarte zwycięstwo z rzędu. Jeden z nich był "pięćsetką", a szkoda

Hiszpański portal tenisaldia.es z tej okazji przypomina, że Iga Świątek po zwycięstwie w Dosze dołączyłaby do ich rodaczki Conchity Martinez. Ta zawodniczka w latach 1993-1996 cztery razy wygrywała w Rzymie, czyli turnieju rangi 1000. Oprócz niej dokonały tego tylko dwie zawodniczki: Steffi Graf w latach 1986-1989 w Berlinie Oraz Monica Seles w latach 1995-1998 w Canadian Open. Gdyby w 2023 roku WTA Doha miał rangę 1000, dziś Świątek mierzyłaby w dołączenie do tego zacnego grona. W 2022 roku Świątek wygrała go bowiem po raz pierwszy i wówczas był on "tysięcznikiem". Reklama

Potencjalnemu wyczynowi Świątek nie sposób jednak umniejszyć tylko przez niższą rangę jednego z czterech wygranych turniejów w Dosze. Faktem jest, że w 3 z 4 edycji był on "tysięcznikiem". Jeśli Polka go wygra, będzie to dla niej 11. zwycięstwo w turnieju tej rangi w karierze. Wówczas zrówna się pod tym względem z Lindsay Davenport, a przed nią pozostaną jeszcze Maria Szarapowa (14), Steffi Graf (15), Marina Hingis (17) i Serena Williams (24).

Biorąc pod uwagę fakt, że Iga Świątek ma dopiero 23 lata, może przebić jeszcze niejedną z wymienionych wyżej tenisistek.

