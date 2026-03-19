Podniósł alarm ws. Świątek. Jest apel o jedną zmianę, to powinno pomóc

Kryzys u Igi Świątek jest coraz bardziej widoczny. Polka nie radzi sobie z tymi najlepszymi na świecie, a każda trudność w meczu powoduje, że wpada w poważne turbulencje. Najlepszy dowód, to ostatni mecz z Eliną Switoliną w Indian Wells. Były głośne przekleństwa, rzucanie ręcznikiem i gorąca wymiana zdań ze sztabem szkoleniowym. Iga nie oszczędziła nawet swojej pani psycholog Darii Abramowicz.

Olejniczak stawia trudne pytania. Jest problem z Fissette

- Żeby zrozumieć, dlaczego Iga przegrywa i spada w rankingu, to wystarczy zadać sobie pytanie, czy ona idzie w dobrą stronę, czy gra lepiej niż dwa lata temu. Ubiegłoroczny Wimbledon był dobry, wygrany, ale to wyjątek. Jakby nie to, to Wim Fissette już nie byłby trenerem - stwierdza były tenisista Dawid Olejniczak.

Już po Australian Open pojawiły się pierwsze pytania o zasadność dalszej współpracy Świątek z Fissette. Tenisowy komentator Tomasz Tomaszewski tak mówił w Polsacie Sport o współpracy Polki z trenerem. - Mam mieszane uczucie. Wprawdzie wygrała z nim mój ukochany Wimbledon, ale mam wrażenie, że Tomek Wiktorowski, upraszczając jej tenis, wnosił dużo więcej.

Iga Świątek nie może dłużej z tym czekać

- Nie do końca widać na korcie reakcję na jego wskazówki. To widać zwłaszcza wtedy, kiedy Iga przegrywa. Wtedy zaczynają się problemy. Ona nie potrafi, a to jest ważne w przypadku tenisistki tej klasy, zmienić taktyki, gdy wymaga tego sytuacja. Tu chodzi między innymi o rytm gry. Często w takich sytuacjach Iga gra jeszcze szybciej, jeszcze mocniej, jakby się gdzieś spieszyła. Choć prosiłoby się, żeby właśnie wtedy zwolniła i pokazała coś innego, plan B - analizował Tomaszewski.

Wtedy ekspert sugerował, że z jakimiś drastycznymi krokami wstrzymałby się do Rolanda Garrosa. Jednak Olejniczak zdaje się sugerować, że sytuacja jest tak poważna, że już nie ma na co czekać. - Nie jestem w środku, nie jestem w kontakcie z nikim z teamu Igi, ale jako były tenisista i człowiek zajmujący się dyscypliną mogę powiedzieć, że trzeba otworzyć okno i przewietrzyć team. Trzeba sięgnąć po osoby z nowym, świeżym spojrzeniem - ocenia Olejniczak.

Wiktorowski przy Fissette, to jest Carlo Ancelloti

- Nawet jeśli Iga miałaby zatrzymać trenera Fissette, to musi kogoś dołożyć. Jest wielu fachowców, którzy chętnie wzięliby angaż u Igi. Poza tym rozstanie z Fissette nie byłoby wielką stratą. On ma sukcesy, bo bierze zawodniczki z czołówki. Nigdy nie było czegoś takiego, żeby zbudował tenisistkę z ósmej dziesiątki i ona nagle wskoczyłaby z nim do TOP10. Ok, coś tam wyszło mu z Clijsters, ale poza tym nic. Z Osaką był w jej primetime'ie, bo ona wtedy grała tak, że była nie do zatrzymania i nie było to zasługą jej trenera. Tomek Wiktorowski, który wcześniej pracował z Igą, to przy Fissette jest Carlo Ancelotti - wypalił Olejniczak bez ogródek.

- Dwa lata trenowałem Igę, dobrze jej życzę, ale widzę, że stoi w miejscu i to mnie boli, bo ma olbrzymie wątpliwości. Jakbym miał zrobić małe porównanie kulinarne, to bym powiedział, że Iga ma sobie mnóstwo składników na dobre danie, czy raczej granie. Potrzebuje tylko dobrego kucharza. Fissette jest średnim kucharzem. Iga przy nim cierpi, a oglądanie jej spotkań przestaje być przyjemnością. Iga potrzebuje planu B. Nie wydaje się, żeby jej trener miał taki plan - kwituje Olejniczak, który ostatniego pojedynku ze Switoliną nie był w stanie nawet obejrzeć do końca.

Iga Świątek ma ostatnio problemy w starciach z tenisistkami z absolutnego topu

Wim Fissette

Iga Świątek

