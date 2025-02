Iga Świątek rozpoczęła ten sezon od mocnego akcentu, jakim było wyrównanie najlepszego w karierze wyniku na kortach Australian Open. Sam awans do półfinału nie zadowolił jednak polskiej tenisistki , co sama zainteresowana przyznała otwarcie już po powrocie z imprezy. - Choć oczywiście mam niedosyt związany z samym wynikiem w Melbourne, to patrząc realnie, widzimy i wiemy, jak dobrą robotę zrobiliśmy i do czego zmierzamy - pisała wiceliderka rankingu WTA, podsumowując swój występ na Antypodach. Reklama

Drogę do wielkoszlemowego finału zamknęła Idze Świątek jego późniejsza triumfatorka - Amerykanka Madison Keys, która pokonała naszą reprezentantkę po zaciętym, trzysetowym boju. Po jego zakończeniu głośno zrobiło się o tym, co wydarzyło się w po drugiej partii, w której zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych rozbiła Polkę 6:1.

Iga Świątek skorzystała wówczas z przerwy toaletowej, przez co rywalka musiała na nią poczekać. A później, po powrocie na kort, gdy Madison Keys sposobiła się już do wykonania serwisu, 23-latka energicznie dogrzewała się jeszcze przy linii końcowej. W efekcie na naszą drugą rakietę świata posypały się gromy. Pod jej adresem padły gorzkie słowa krytyki, mówiące między innymi o "brudnej taktyce" stosowanej w celu wybicia rywalki z rytmu .



Ataki na Igę Świątek po Australian Open. Magda Linette zabrała głos

Czy jednak nie jest to zbyt daleko posunięty atak na naszą tenisistkę? Pytanie w tej sprawie usłyszała w rozmowie z portalem Sport.pl inna polska tenisistka - Magda Linette, która jednoznacznie stwierdziła, że nie ma co szukać w tym temacie jakiejkolwiek sensacji. Reklama

- Na pewno są takie sytuacje, że ktoś wychodzi na przerwę do toalety, żeby wybić rywala z rytmu. Myślę, że to jest część gry. Jeśli wszystko jest zgodne z zasadami, można wychodzić do toalety, aby z niej skorzystać, albo się zresetować. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Osoba, która gra, musi być na to przygotowana. Ale to działa w dwie strony - takie wyjście do toalety może wybić z rytmu osobę czekającą, jak i zawodniczkę, która wychodzi. Uważam, że to po prostu jest część tenisa - stwierdziła Magda Linette.



Odniosła się przy tym wprost do zarzutów, które padły pod adresem Igi Świątek po półfinale Australian Open.

- Absolutnie, nie sądzę, że to jest w ogóle brudna zagrywka. Nie oceniałabym tego jako czegoś, co jest bardzo nie fair. Jeżeli ktoś nie przesadza, wraca w ramach czasowych i nie przedłuża przerwy, to według mnie nie jest to żaden problem. Nie powinno się na to narzekać i bez sensu jest to oceniać. Powtórzę: to jest zgodne z zasadami. Pamiętajmy, że nigdy nie wiemy, w jakim ktoś jest stanie, więc dla mnie taka przerwa toaletowa jest po prostu częścią tego sportu. Trzeba po prostu grać dalej i się skupić na tym, co się dzieje na korcie. Czasami też między drugim a trzecim setem jest dziesięciominutowa przerwa, więc nie widzę, jak trzy minutowe pauzy mogłyby na coś wpłynąć. Jesteśmy na takim poziomie, że powinnyśmy być silne mentalnie, żeby znieść to, kiedy ktoś wychodzi do toalety - powiedziała polska tenisistka. Reklama

Magda Linette nie zanotowała udanego dla siebie początku tygodnia. W poniedziałek nasza zawodniczka zainaugurowała w parze z Sofią Kenin swój deblowy występ w turnieju WTA w Abu Zabi. Niestety, polsko-amerykański duet musiał uznać wyższość Markety Vondrousovej i Laury Samson, które wygrały mecz 6:4, 6:1 . Pozostaje mieć nadzieję, że w singlu 32-latka spisze się już znacznie lepiej.

Reklama Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek / AFP