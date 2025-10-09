W grze na WTA 1000 Wuhan pozostało już osiem najlepszych tenisistek. W tym gronie jest Iga Świątek, która wygrała ze Szwajcarką Belindą Bencić 7:6(7:2), 6:4. Mimo wygranej w dwóch setach, zwyciężczyni wyłoniono dopiero po 128 minutach gry. Nie był to łatwy mecz dla wiceliderki rankingu WTA, jednak ta poradziła sobie z wyzwaniem.

W następnej rundzie Iga Świątek zagra z Jasmine Paolini. Włoszka pokonała na swojej drodze Yue Yuan oraz Clarę Tauson. Z Dunką wygrała jednak po tym, jak ta skreczowała. Ból uniemożliwiał jej swobodne poruszanie się po korcie. Kiedy więc widziała, że Włoszka zyskuje przewagę, uznała, że nie ma sensu "walczyć dwóch na jednego".

Mecz Świątek z Paolini rozpocznie się jutro, nie wcześniej niż o godzinie 13:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Interii Sport.

Niesamowity wynik Igi Świątek, ogłosili tuż po meczu z Bencić. Polka wśród najlepszych w historii

Choć mówienie o Idze Świątek jako jednej z najlepszych tenisistek w historii nie jest niczym odkrywczym, to i tak warto chwalić ją, gdy jest ku temu okazja. Najpierw zaznaczmy mały sukces. Już na etapie ćwierćfinału raszynianka może dopisać sobie 215 punktów rankingowych. A przed nią jest wiele do zdobycia.

To jednak nie wszystko. Po triumfie Świątek nadeszło potwierdzenie, które zakomunikował serwis The Tennis Letter na X. Polska tenisistka skompletowała całą kolekcję turniejów rangi WTA 1000, w których dotarła do ćwierćfinału lub dalej.

Rozwiń

Co więcej, pod tym względem została dziewiątą zawodniczką w historii, dołączając do Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny, Agnieszki Radwańskiej, Simony Halep, Angelique Kerber, Swietłany Kuzniecowej, Petry Kvitovej czy Caroliny Woźniacki.

Rozwiń

Iga Świątek dotarła też do swojego 25. ćwierćfinału w zawodach rangi WTA 1000. Jak donosi portal analityczny OptaAce, Polka dokonała tego w ciągu 41 gier w głównej drabince turnieju. Szybciej od raszynianki 25 ćwierćfinałów osiągnęły tylko Serena Williams (32) i Maria Szarapowa (39).

Rozwiń

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Iga Świątek David Gray AFP