Po tym nagraniu Iga Świątek nie wytrzymała. "Nie, nie, nie"

Iga Świątek znakomicie czuje się w tym roku na kortach Wimbledonu. Polka, dla której jeszcze kilka sezonów temu gra na trawie była prawdziwym koszmarem, tym razem radzi sobie całkiem dobrze, co wpłynęło także w dużym stopniu na jej pewność siebie. Była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa po pierwszym meczu z Poliną Kudiermietową w pomeczowym wywiadzie odbyła pogawędkę ze swoją rozmówczynią na temat... wimbledońskich ręczników. Tenisistka wówczas została przyłapana na pakowaniu większej ilości ręczników do swojej torby, co nie umknęło uwadze organizatorów. Wówczas Polka wytłumaczyła się i wyjawiła, że ręczniki te zabrała... dla swoich przyjaciół i członków rodziny.

Po sobotnim meczu z Danielle Collins nasza zawodniczka zapytana została tym razem o tematy gastronomiczne, a konkretniej o to, co chciałaby zjeść do wygranym meczu z Amerykanką. Wówczas swoją wypowiedzią Polka wywołała nie lada sensację. Zdradziła bowiem, że marzy jej się... makaron z truskawkami. "Jest danie, które teraz często jem. Zajadałam się nim jako dziecko. To makaron z truskawkami. Powinniście tego spróbować! Makaron, truskawki i trochę jogurtu - to jest po prostu wspaniałe!" - oznajmiła.

Polsat Sport Polsat Sport

Amerykanki spróbowały makaronu z truskawkami. Iga Świątek musiała wkroczyć do akcji

Iga Świątek do spróbowania makaronu z truskawkami przekonała dziennikarkę amerykańskiej telewizji ESPN oraz towarzyszącą jej przed kamerą Coco Vandeweghe. Była amerykańska tenisistka po skosztowaniu tej nietypowej potrawy zrobiła minę jednoznacznie wyrażającą jej zniesmaczenie. "To jest okropne! Chciałam to natychmiast wypluć!" - stwierdziła po chwili.

Rozwiń

Na wideo błyskawicznie zareagowała Iga Świątek. Polska zawodniczka nie mogła powstrzymać się od komentarza - jej zdaniem bowiem danie to miało prawo nie smakować Amerykance, gdyż zostało po prostu... źle przygotowane. "Nie, nie, nie... musisz rozgnieść truskawki i zmienić proporcje! Mniej makaronu, więcej truskawek!" - wytłumaczyła raszynianka.

Danie, nad którym w zachwytach tonie nasza zawodniczka, wywołało poruszenie nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Na temat kulinarnych eksperymentów głośno wypowiadają się także włoscy dziennikarze, którzy o makaronie z truskawkami wypowiadają się w podobnym tonie - nazywając tego typu połączenia absolutnie nieakceptowalnymi. "Iga Świątek, była numer 1 na świecie, zdołała wprawić w konsternację kibiców na trybunach kortu centralnego, przedstawiając ich ulubiony owoc w nowej, nieakceptowalnej wersji" - pisze "Corriere dello Sport".

Iga Świątek w trakcie meczu Wimbledonu 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek Ray Tang AFP

Iga Świątek John Walton East News