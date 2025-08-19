W nocy z poniedziałek na wtorek Iga Świątek po raz kolejny potwierdziła, że wraca do swojej najwyższej formy. W finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati Polka zmierzyła się z Włoszką Jasmine Paolini. Faworytką tego starcia była Świątek, która podczas tego turnieju nie przegrała jeszcze ani jednego seta. Na dodatek Polka w bezpośrednich pojedynkach z Włoszką miała zdecydowanie korzystniejszy bilans.

Początek meczu zwiastował spore problemy. W pewnym momencie Iga Świątek przegrywała już 0:3, by finalnie zwyciężyć w pierwszej partii 7:5. W drugim secie Polka nie musiała już odrabiać strat, lecz dwie straty przełamania z pewnością lekko skomplikowały życie. Na szczęście Paolini przy swoim serwisie była jeszcze mniej pewna, co pozwoliło Świątek wygrać 6:4 w decydującej partii.

Po 109 minutach walki Iga Świątek pokonała Jasmine Paolimi 7:5, 6:4 i sięgnęła po swój 24. tytuł w turniejach WTA. Co jeszcze cenniejsze, ten triumf pozwolił Polce wyprzedzić Coco Gauff i awansować na drugą pozycję w rankingu. To oznacza, że w zbliżającym się US Open Świątek będzie rozstawiona z numerem "2".

Po zwycięstwie błyskawiczny lot do Nowego Jorku. Niespodziewane spotkanie na pokładzie samolotu

Polka na nowojorskich kortach będzie jedną z faworytek do końcowego triumfu. W męskim turnieju z pewnością do ścisłego grona pretendentów zaliczany będzie Carlos Alcaraz - również światowa "dwójka" w tamtym momencie. Hiszpan przed meczem Świątek rozegrał finał męskiego turnieju z Jannikiem Sinnerem. Nie był to przesadnie długi pojedynek - Alcaraz od początku dominował na korcie nad liderem światowego rankingu, który wyraźnie nie znajdował się w najlepszej dyspozycji. Przy stanie 0:5 w pierwszym secie Sinner zdecydował się poddać mecz z powodów zdrowotnych.

Zarówno Świątek, jak i Alcaraz nie mieli zbyt wiele czasu na to, by świętować zwycięstwo w prestiżowym turnieju. Zaraz po zakończeniu spotkań finałowych wsiedli wspólnie do samolotu, który przetransportował ich do Nowego Jorku. Organizatorzy turnieju postanowili uwiecznić tę chwilę, dając jednocześnie okazję zawodnikom, by podzielili się wrażeniami z ostatnich godzin.

- To były wspaniałe dwa tygodnie, jestem bardzo zadowolona, bo zakończyłam je z trofeum. To spełnienie marzeń. Do zobaczenia w przyszłym roku - tymi słowami Iga Świątek podsumowała swój start w zakończonym turnieju w Cincinnati.

Zmagania singlistów podczas tegorocznego US Open rozpoczną się pod koniec tego tygodnia. Nie jest jednak powiedziane, że Iga Świątek otrzyma kilka dni na odpoczynek i spokojny trening. Już we wtorek Raszynianka rozpocznie zmagania w turnieju mikstów, gdzie jej partnerem będzie Casper Ruud. W pierwszej rundzie ich rywalami będzie amerykański duet - Madison Keys i Frances Tiafoe.

