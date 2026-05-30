Po meczu z Linette nadeszły wieści ws. Świątek. Jest komunikat organizatorów
Po zwycięstwie w "bratobójczym" boju z Magdą Linette, Iga Świątek awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju French Open. Na kolejnym etapie paryskiej rywalizacji zmierzy się ona z Martą Kostiuk. Dzień przed starciem z Ukrainką, organizatorzy turnieju przekazali dokładniejsze informacje ws. kolejnego meczu Raszynianki.
Iga Świątek znana jest na całym świecie przede wszystkim ze swojej wyśmienitej gry na mączce. Ta nawierzchnia od lat była sporym atutem w arsenale najlepszej polskiej tenisistki. Załamanie przyszło dopiero w roku 2025, kiedy to Raszynianka przechodziła przez bardzo poważny kryzys formy.
W obecnej kampanii Iga Świątek chce za wszelką cenę udowodnić, że wciąż może być określana mianem "Królowej Mączki". Niestety, nie udało jej się tego dokonać przy okazji turniejów: WTA Madryt (krecz w 1/16 finału) oraz WTA Rzym (porażka w półfinale).
Obecnie najlepsza polska tenisistka bierze natomiast udział w turnieju, który przez lata stał się jej "oczkiem w głownie" - wielkoszlemowym French Open. Dotychczas na paryskich kortach zwyciężała ona aż czterokrotnie.
Znamy godzinę meczu Świątek. To wtedy zmierzy się z mistrzynią z Madrytu
W obecnej kampanii również idzie jej naprawdę dobrze. Dotychczas Świątek pokonała już Emerson Jones, Sarę Bejlek oraz Magdę Linette. W 1/8 finału popularnego Rolanda Garrosa zmierzy się ona natomiast z Martą Kostiuk, która nie tak dawno temu cieszyła się z końcowego zwycięstwa w turnieju WTA Madryt.
Dzień po triumfie w polskim pojedynku z Linette kibice poznali dokładną godzinę kolejnego starcia Igi Świątek. Organizatorzy tegorocznej edycji turnieju im. Rolanda Garrosa potwierdzili, że Raszynianka zamelduje się na Court Philippe Chatrier 31 maja o godzinie 11:00.
Dla Igi Świątek będzie to bardzo szczególny mecz. Odbędzie się on bowiem w dniu, w którym Raszynianka skończy 25 rok życia. Prezent w postaci urodzinowego zwycięstwa z Ukrainką otworzyłby jej drogę do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy, gdzie czekać będzie zwyciężczyni pojedynku Eliny Switoliny z Belindą Bencic.