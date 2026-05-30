Po meczu z Linette nadeszły wieści ws. Świątek. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek znana jest na całym świecie przede wszystkim ze swojej wyśmienitej gry na mączce. Ta nawierzchnia od lat była sporym atutem w arsenale najlepszej polskiej tenisistki. Załamanie przyszło dopiero w roku 2025, kiedy to Raszynianka przechodziła przez bardzo poważny kryzys formy.

W obecnej kampanii Iga Świątek chce za wszelką cenę udowodnić, że wciąż może być określana mianem "Królowej Mączki". Niestety, nie udało jej się tego dokonać przy okazji turniejów: WTA Madryt (krecz w 1/16 finału) oraz WTA Rzym (porażka w półfinale).

Obecnie najlepsza polska tenisistka bierze natomiast udział w turnieju, który przez lata stał się jej "oczkiem w głownie" - wielkoszlemowym French Open. Dotychczas na paryskich kortach zwyciężała ona aż czterokrotnie.

Znamy godzinę meczu Świątek. To wtedy zmierzy się z mistrzynią z Madrytu

W obecnej kampanii również idzie jej naprawdę dobrze. Dotychczas Świątek pokonała już Emerson Jones, Sarę Bejlek oraz Magdę Linette. W 1/8 finału popularnego Rolanda Garrosa zmierzy się ona natomiast z Martą Kostiuk, która nie tak dawno temu cieszyła się z końcowego zwycięstwa w turnieju WTA Madryt.

Dzień po triumfie w polskim pojedynku z Linette kibice poznali dokładną godzinę kolejnego starcia Igi Świątek. Organizatorzy tegorocznej edycji turnieju im. Rolanda Garrosa potwierdzili, że Raszynianka zamelduje się na Court Philippe Chatrier 31 maja o godzinie 11:00.

Dla Igi Świątek będzie to bardzo szczególny mecz. Odbędzie się on bowiem w dniu, w którym Raszynianka skończy 25 rok życia. Prezent w postaci urodzinowego zwycięstwa z Ukrainką otworzyłby jej drogę do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy, gdzie czekać będzie zwyciężczyni pojedynku Eliny Switoliny z Belindą Bencic.

Iga Świątek

Marta Kostiuk

Iga Świątek





