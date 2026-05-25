Po meczu Świątek w Paryżu nadszedł komunikat. Prosto od WTA. Wszystko wyliczono

Do Paryża Iga Świątek przyjechała po dobrym turnieju w Rzymie, gdzie odpadła na etapie półfinału po porażce z Eliną Switoliną. Pod wodzą Francisco Roiga 24-latka zaczęła grać zdecydowanie lepiej na mączce, czyli swoje ukochanej nawierzchni.

Zgodnie z drabinką w pierwszej rundzie jej przeciwniczką była Emerson Jones. To bardzo utalentowana, 17-letnia tenisistka. - Widziałem jak ona gra i gra naprawdę nieźle (…) Taka mocno bijąca, idąca śladami Amandy Anisimovej, początki kariery Fruhvirtovej. Mocne, dobre granie, bycie konsekwentnym i szukanie winnerów - mówił jeszcze przed poniedziałkowym meczem Piotr Sierzputowski, były trener Świątek.

Oto co WTA napisało po wygranej Świątek na Roland Garros

W rzeczywistości Australijka tylko w niektórych momentach była w stanie postraszyć reprezentantkę Polski. W pierwszym secie ugrała jednego, a w drugim dwa gemy. Czasami faktycznie pokazywała pazur, próbowała przyspieszać tempo wymiany. Ale to nie wystarczyło w meczu z czterokrotną mistrzynią French Open.

"Między obiema zawodniczkami była ogromna różnica w doświadczeniu. 17-letnia Jones rozgrywała swój pierwszy profesjonalny mecz na kortach ziemnych w całej karierze, niezależnie od poziomu rozgrywek" - czytamy po zakończeniu pojedynku na oficjalnej stronie WTA.

Federacja nie szczędziła pochwał skierowanych w stronę Świątek. "Jest dominującą postacią swojego pokolenia na terre battue, mając na koncie 10 tytułów na kortach ziemnych - w tym cztery na Roland Garros. Jej bilans na tej nawierzchni w turniejach rangi WTA wynosi obecnie 107-18" - odnotowano.

W dalszej części czytamy, że "Świątek od samego początku zdominowała mecz" oraz "za każdy razem odpowiadała, podnosząc poziom swojej gry ponownie poza zasięg Jones". I faktycznie trudno nie zgodzić się z tymi słowami.

A oto kolejna garść statystyk: "Bilans Świątek w pierwszych rundach turniejów wielkoszlemowych wynosi obecnie 28-1, a jej jedyną porażkę poniosła przeciwko Viktoriji Golubic na Wimbledonie w 2019 roku".

W drugiej rundzie Roland Garros przeciwniczką Raszynianki będzie Czeszka Sara Bejlek.

