Po meczu Igi Swiątek nadeszło potwierdzenie. Tyle Chińczycy muszą jej zapłacić

Turniej w Pekinie to jedna z największych imprez tenisowych poza Wielkimi Szlemami. Turnieje rangi WTA 1000 pod względem prestiżu i poziomu rywalizacji ustępują jedynie Australian Open, Roland Garros, Wimbledonowi i US Open. Nic więc dziwnego, że organizatorzy kuszą zawodniczki ogromnymi pieniędzmi. Pula nagród w chińskiej stolicy należy do najbardziej imponujących w całym kalendarzu, a każda kolejna runda oznacza pokaźny wzrost zarobków.

Iga Świątek już w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tyle Polka zarobiła do tej pory w Chinach

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w Pekinie od przekonującego zwycięstwa nad reprezentantką gospodarzy, Yue Yuan, wygrywając 6:0, 6:3. W kolejnej rundzie zmierzyła się z Camilą Osorio i także nie miała problemów - po pierwszym secie wygranym 6:0 Kolumbijka poddała mecz. Dzięki temu Polka zameldowała się w czwartej rundzie i zapewniła sobie co najmniej 103 225 dolarów premii. To imponująca kwota, szczególnie jeśli zestawić ją z wcześniejszymi etapami. Za samo wyjście na kort w pierwszej rundzie tenisistki otrzymywały 23 760 dolarów, w drugiej - 35 260 dolarów, a awans do trzeciej gwarantował 60 400 dolarów.

Teraz Iga powalczy o jeszcze większe pieniądze. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Emma Navarro, która w ostatnich miesiącach poczyniła ogromne postępy i stanowi poważne zagrożenie. Stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału i premia w wysokości 189 075 dolarów. To niemal dwukrotność tego, co Świątek już zarobiła w Pekinie.

Świątek ma już piękne wspomnienia z Pekinu. W 2023 roku zadebiutowała w tych zawodach i od razu sięgnęła po tytuł, nie przegrywając żadnego meczu. Rok później zabrakło jej w Chinach z powodu zawieszenia, ale teraz powróciła w wielkim stylu. Zwycięstwa w pierwszych rundach i miejsce w 1/8 finału to dowód, że wciąż jest w znakomitej formie.

Dla Igi kwestie finansowe są jednak tylko dodatkiem, bo najważniejsze są punkty rankingowe i walka o odzyskanie pozycji liderki światowego rankingu, którą Polka straciła w październiku 2024 roku.

