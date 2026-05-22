Po czwartkowym losowaniu drabinki wiemy, że w pierwszej rundzie Roland Garros Iga Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones. - Widziałem jak ona gra i gra naprawdę nieźle (…) Taka mocno bijąca, idąca śladami Amandy Anisimovej, początki kariery Fruhvirtovej. Mocne, dobre granie, bycie konsekwentnym i szukanie winnerów - analizował rywalkę Polki Piotr Sierzputowski, jej były trener.

Na koncie Raszynianki znajdziemy cztery puchary przywiezione ze stolicy Francji. Zgarniała je w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. Nic dziwnego, że zyskała przydomek "królowej Paryża".

Świątek szczera do bólu. "Czułam ogromną presję"

W piątek odbyła się konferencja prasowa, na której zawitała zeszłoroczna mistrzyni Wimbledonu. Jeden z dziennikarzy zapytał ją o sferę mentalną i psychologiczną, na którą poświęca dużo czasu. Czy Świątek dzieli je na momenty, kiedy przeważa nad resztą stawki w tourze oraz te, w których spisuje się nieco słabiej?

- Oczywiście nie dzieliłabym tych sytuacji na te, kiedy dominowałam, a te, kiedy nie. Nawet kiedy dominowałam, czasami czułam się dobrze, czasami byłam naprawdę niespokojna, a czasami było mi wszystko jedno - rozpoczęła.

Po chwili wróciła myślami do sezonu sprzed trzech lat. - Na przykład w 2023 roku grałam w finale w Madrycie, wycofałam się w Rzymie, ale miałam dobry turniej, a tutaj wygrałam, ale szczerze mówiąc, nigdy nie czułam się tak niespokojna jak w 2023 roku. Każdy rok jest więc inny - stwierdziła. Przypomnijmy, wówczas w finale Roland Garros Polka pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:4. Łącznie zgarnęła sześć tytułów w sezonie. Wspomniany niepokój dotyczył jednak konkretnego wydarzenia.

17 maja 2023 roku Świątek skreczowała w ćwierćfinałowym meczu z Jeleną Rybakiną na WTA 1000 Rzym. Rankiem następnego dnia przekazała, że doznała kontuzji uda, najprawdopodobniej naciągnięcia. Mimo to 13 dni później wystartowała w paryskim Wielkim Szlemie, choć - jak słyszymy - o spokoju nie było mowy.

- W zeszłym roku czułam, że muszę naprawdę bardziej popracować nad tenisem, niż nad mentalną stroną tych turniejów, ale czułam ogromną presję, naprawdę ogromną. Wszyscy po prostu patrzyli na moje wyniki na kortach ziemnych i oceniali. Ale na przykład w 2024 roku, nie wiem, po prostu cieszyłam się każdym dniem. Naprawdę nie czułam żadnej presji z zewnątrz. Może byłam po prostu bardzo skupiona na sobie i po prostu byłam w swojej strefie, w swojej własnej bańce i dałam z siebie wszystko - analizowała w dalszej części wypowiedzi.

- Szczerze mówiąc, każdy rok jest inny, bez względu na to, czy dominujesz na korcie, czy nie, zawsze są różne przeszkody, z którymi trzeba się zmierzyć. Więc bardziej muszę się do tego dostosować, a nie do wyników czy samego tenisa - podsumowała cały wątek psychologiczny.

