Iga Świątek to jedna z najwybitniejszych postaci współczesnego sportu. Wielokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych, była liderka światowego rankingu WTA i triumfatorka największych imprez na kortach całego świata od lat dostarcza polskim kibicom powodów do dumy. Choć jej życie wypełnia przede wszystkim tenis, raszynianka nie ukrywa, że z zapartym tchem śledzi także zmagania innych reprezentantów Polski. Wśród sportowców, których sukcesy szczególnie zapadły jej w pamięć, jest Kamil Stoch.

Znaleźli stary wpis Igi Świątek o Kamilu Stochu. Musiała zareagować

Tenisistka przyznała, że fascynacja skokami narciarskimi towarzyszyła jej od najmłodszych lat. Gdy w 2014 roku Stoch sięgał po złote medale zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi, nie miała jeszcze skończonych 13 lat, ale już przeżywała sportowe emocje jak miliony rodaków. W serialu Eurosportu "Kamil Stoch - najlepszy raz" kibice mogli zobaczyć archiwalny zrzut ekranu z jej prywatnego profilu na Facebooku z 15 lutego 2014 roku. Widniał tam entuzjastyczny wpis: "Taaaaaaaaak, Stoch znowu pierwszy!!!".

"Tak, ten post to autentyk" - powiedziała Świątek, zapytana o tamtą publikację. "To z mojego prywatnego konta na Facebooku. Pamiętam, jak Kamil zdobył złoty medal. Oglądaliśmy to rodzinnie. To było niesamowite przeżycie dla osoby, która chce kiedyś uprawiać sport profesjonalnie, ale jeszcze nie jest pewna, czy to możliwe" - wspominała w rozmowie z Eurosportem.

Jak podkreśliła, sam fakt, że podzieliła się emocjami w mediach społecznościowych, świadczy o skali wrażeń. "Nie jestem osobą, która wszystkim się dzieli, więc to dowód, jak bardzo mnie to dotknęło. To było wspaniałe i bardzo inspirujące. Skoki narciarskie zawsze były obecne w naszym domu. Fajnie było oglądać Kamila, jak zaczyna dominować" - dodała.

Dziś Świątek sama inspiruje kolejne pokolenia młodych sportowców, tak jak kiedyś dla niej wzorem był Stoch. Obecny sezon Pucharu Świata jest ostatnim w karierze legendarnego skoczka, który kilkanaście dni temu po raz ostatni wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich. Choć z Italii wyjechał bez medalu, wraz z kolegami z kadry celebrował zdobyte przez nich krążki.

