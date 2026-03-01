Po latach przypomnieli to Świątek. Poszło o Kamila Stocha, wystarczyło kilka słów

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Iga Świątek to dziś jedna z najlepszych polskich sportsmenek, jednak w wolnych chwilach nie ogranicza się ona jedynie do tenisa i kibicuje także innym reprezentantom naszego kraju. Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje Kamil Stoch, którego poczynania tenisistka śledzi od najmłodszych lat. Dziennikarze Eurosportu przypomnieli sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowy wpis, który zamieściła ona ponad dekadę temu po jednym w sukcesów Stocha. Na reakcję Igi nie trzeba było długo czekać.

Dwie osoby, po lewej kobieta ubrana na sportowo z białą czapką, uśmiecha się i unosi zaciśniętą pięść w geście radości, po prawej mężczyzna w stroju olimpijskim z napisem Sochi 2014 oraz numerem 50, w szarej czapce z polską flagą, trzyma w górze ręce w...
Iga Świątek, Kamil StochFrance - Photo Rob Prange / Spain DPPI / DPPI / AFP, AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Iga Świątek to jedna z najwybitniejszych postaci współczesnego sportu. Wielokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych, była liderka światowego rankingu WTA i triumfatorka największych imprez na kortach całego świata od lat dostarcza polskim kibicom powodów do dumy. Choć jej życie wypełnia przede wszystkim tenis, raszynianka nie ukrywa, że z zapartym tchem śledzi także zmagania innych reprezentantów Polski. Wśród sportowców, których sukcesy szczególnie zapadły jej w pamięć, jest Kamil Stoch.

Burza wokół Świątek, zażądali kary. Fissette przekazał najnowsze wieści

Znaleźli stary wpis Igi Świątek o Kamilu Stochu. Musiała zareagować

Tenisistka przyznała, że fascynacja skokami narciarskimi towarzyszyła jej od najmłodszych lat. Gdy w 2014 roku Stoch sięgał po złote medale zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi, nie miała jeszcze skończonych 13 lat, ale już przeżywała sportowe emocje jak miliony rodaków. W serialu Eurosportu "Kamil Stoch - najlepszy raz" kibice mogli zobaczyć archiwalny zrzut ekranu z jej prywatnego profilu na Facebooku z 15 lutego 2014 roku. Widniał tam entuzjastyczny wpis: "Taaaaaaaaak, Stoch znowu pierwszy!!!". 

"Tak, ten post to autentyk" - powiedziała Świątek, zapytana o tamtą publikację. "To z mojego prywatnego konta na Facebooku. Pamiętam, jak Kamil zdobył złoty medal. Oglądaliśmy to rodzinnie. To było niesamowite przeżycie dla osoby, która chce kiedyś uprawiać sport profesjonalnie, ale jeszcze nie jest pewna, czy to możliwe" - wspominała w rozmowie z Eurosportem.

Jak podkreśliła, sam fakt, że podzieliła się emocjami w mediach społecznościowych, świadczy o skali wrażeń. "Nie jestem osobą, która wszystkim się dzieli, więc to dowód, jak bardzo mnie to dotknęło. To było wspaniałe i bardzo inspirujące. Skoki narciarskie zawsze były obecne w naszym domu. Fajnie było oglądać Kamila, jak zaczyna dominować" - dodała.

Dziś Świątek sama inspiruje kolejne pokolenia młodych sportowców, tak jak kiedyś dla niej wzorem był Stoch. Obecny sezon Pucharu Świata jest ostatnim w karierze legendarnego skoczka, który kilkanaście dni temu po raz ostatni wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich. Choć z Italii wyjechał bez medalu, wraz z kolegami z kadry celebrował zdobyte przez nich krążki.

Maciusiak rozczarowany występem Polaków na Kulm. Do tego takie słowa o Stochu

Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga ŚwiątekAFP
Kobieta siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, trzymająca mikrofon, w tle logo WTA Tour oraz BNP Paribas, sportowe ubranie
Iga Świątek AFP
Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
Kamil StochANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja