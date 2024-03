Najpierw dość gładka wygrana z Camilą Giorgi (6:1, 6:1), później trudniejsza, aczkolwiek ostatecznie zwycięska, przeprawa z Lindą Noskovą (6:7, 6:4, 6:4), a na koniec porażka z Jekatieriną Aleksandrową (4:6, 2:6). Po trzech meczach Iga Świątek żegna się z Miami Open. I to niespodziewanie, wszak to ona była zdecydowaną faworytką starcia z Rosjanką. Na jej korzyść przemawiały nie tylko liderska pozycja w rankingu WTA i sukcesy z tego roku (Doha, Indian Wells), ale także statystyka bezpośrednich pojedynków.

Spotkanie w Miami poprzedziły cztery inne pojedynki Świątek i Aleksandrowej. Pierwszy z nich - w Melbourne w 2021 roku - wygrała tenisistka z Rosji. Potem triumfowała już tylko Polka : w Ostrawie w 2022 roku, w Madrycie rok później i kilka tygodni temu w Dosze. Iga nie tylko nie podtrzymała serii, ale też na razie musi odłożyć marzenia o Sunshine Double (to wygrane w dwóch następujących po sobie turniejach WTA 1000 w USA - w Indian Wells i Miami). Może to być lekkim rozczarowaniem, ale sama Świątek najwyraźniej nie nakładała na siebie presji i przed pojedynkiem z Rosjanką studziła emocje.

Nie ma sensu rozmawiać o Sunshine Double, bo nie ma nic pewnego. Turniej dopiero na dobre się rozkręca, a już można mieć kłopoty. Myślałam, że łatwiej przyzwyczaję się do nowych warunków, nowych piłek, ale było trudno

Tak czy inaczej, teraz czas na spakowanie walizek i powrót do Europy. Oraz na chwilę zasłużonego odpoczynku. Świątek ma za sobą intensywny zawodowy czas. Od stycznia wzięła udział już w kilku turniejach. Rozpoczęła od Australian Open, a potem były Doha, Dubaj, Indian Wells i właśnie Miami. Do tej pory tylko w tym roku rozegrała 21 meczów. 3 razy przegrała, 18 razy wygrała. A przed nią następne wyzwania. Kiedy liderka rankingu WTA powróci na kort ?

Iga Świątek (POL) - Linda Noskova (Czechy) 6-7(7), 6-4, 6-4.

Kiedy Iga Świątek wróci na kort? Napięty terminarz

Odpoczynek na pewno się przyda, wszak kwiecień zapowiada się dla Świątek bardzo intensywnie. Na termin 12-13 kwietnia zaplanowano reprezentacyjny mecz Polski ze Szwajcarią w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Spotkanie rozegrane zostanie na korcie twardym w hali Jan Group Arena (Swiss Tennis Arena) w miejscowości Biel. Iga musi znaleźć się w składzie, by spełnić kryterium Międzynarodowej Federacji Tenisowej dotyczące kwalifikacji do igrzysk olimpijskich.