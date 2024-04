Płyną informacje prosto z Niemiec, już oznajmiają ws. Świątek. W tle gigantyczna stawka

Po tym, jak Iga Świątek pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Miami na etapie czwartej rundy, Polka postawiła na odrobinę relaksu po intensywnej pierwszej części sezonu. Nasza reprezentantka wróciła już jednak do treningów, by przygotować się do dalszych wyzwań. W przyszły weekend raszynianka wystąpi w barwach drużyny narodowej w rozgrywkach o Puchar Billie Jean King. Rywalkami naszej kadry będą Szwajcarki.

