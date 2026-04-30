Plotkowano ws. Świątek i Nadala. Te słowa zabolą. "To niemożliwe"

W ostatnich latach rywalizację tenisistek w wielkoszlemowym Roland Garros oglądaliśmy z wypiekami na twarzy. Wszystko za sprawą Igi Świątek, która od 2020 roku aż czterokrotnie wygrywała zmagania w stolicy Francji.

W tym roku o piąty tytuł nie będzie jednak łatwo. Od początku sezonu Polka nie jest w najwyższej formie. Trudno w to uwierzyć, ale przez cztery miesiące nie awansowała do żadnego finału turnieju WTA.

Po nieudanych zmaganiach w Indian Wells i Miami, Świątek zdecydowała się na zmianę trenera głównego. Wima Fissette'a, który doprowadził Raszyniankę do pierwszego w karierze zwycięstwa w Wimbledonie, zastąpił Francisco Roig, były trener Rafaela Nadala.

Wielu kibiców w takiej zmianie upatruje ściślejszej współpracy Świątek z legendą tenisa, który - co nie ukrywa sama tenisistka - jest jej idolem. Pierwsze symptomy takiej współpracy mieliśmy na początku kwietnia, gdy jeszcze przed rywalizacją na nawierzchni ziemnej Świątek ruszyła na treningi do akademii Nadala.

Roland Garros 2026. Nadal w boksie Świątek? Błyskawiczna reakcja

Po tych zajęciach pojawiły się spekulacje, że wybitny przed laty tenisista może nawiązać z Raszynianką ściślejszą współpracę i na przykład podczas Roland Garros zasiąść w jej boksie. Ivan Ronda, dziennikarz "Mundo Deportivo" wyklucza jednak takie rozwiązanie i od razu podał argumenty.

- To bardzo mało prawdopodobne, by Rafa podjął tak radykalny krok i podróżował z zawodniczką tydzień po tygodniu. Na teraz - to niemożliwe. Być może w przyszłości. Ale to będzie bardzo trudne. On ma teraz zupełnie inne priorytety. Narodziny drugiego dziecka, spokojne życie na Majorce - podkreślił Ronda w rozmowie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Zanim rozpocznie się tegoroczna edycja Roland Garros (od 18 maja do 7 czerwca), Świątek czeka jeszcze ostatni sprawdzian formy podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie.

