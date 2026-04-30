Plotkowano ws. Świątek i Nadala. Te słowa zabolą. "To niemożliwe"
Wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Roland Garros. Iga Świątek na razie nie imponuje formą, ale kibice po cichu liczą, że przełamanie nastąpi właśnie podczas jej ukochanego turnieju w Paryżu. Wielu fanów liczy, że w stolicy Francji Polka otrzyma duże wsparcie od swojego idola Rafaela Nadala. Dziennikarz "Mundo Deportivo" nie ma jednak dobrych wieści dla polskich kibiców.
W ostatnich latach rywalizację tenisistek w wielkoszlemowym Roland Garros oglądaliśmy z wypiekami na twarzy. Wszystko za sprawą Igi Świątek, która od 2020 roku aż czterokrotnie wygrywała zmagania w stolicy Francji.
W tym roku o piąty tytuł nie będzie jednak łatwo. Od początku sezonu Polka nie jest w najwyższej formie. Trudno w to uwierzyć, ale przez cztery miesiące nie awansowała do żadnego finału turnieju WTA.
Po nieudanych zmaganiach w Indian Wells i Miami, Świątek zdecydowała się na zmianę trenera głównego. Wima Fissette'a, który doprowadził Raszyniankę do pierwszego w karierze zwycięstwa w Wimbledonie, zastąpił Francisco Roig, były trener Rafaela Nadala.
Wielu kibiców w takiej zmianie upatruje ściślejszej współpracy Świątek z legendą tenisa, który - co nie ukrywa sama tenisistka - jest jej idolem. Pierwsze symptomy takiej współpracy mieliśmy na początku kwietnia, gdy jeszcze przed rywalizacją na nawierzchni ziemnej Świątek ruszyła na treningi do akademii Nadala.
Roland Garros 2026. Nadal w boksie Świątek? Błyskawiczna reakcja
Po tych zajęciach pojawiły się spekulacje, że wybitny przed laty tenisista może nawiązać z Raszynianką ściślejszą współpracę i na przykład podczas Roland Garros zasiąść w jej boksie. Ivan Ronda, dziennikarz "Mundo Deportivo" wyklucza jednak takie rozwiązanie i od razu podał argumenty.
- To bardzo mało prawdopodobne, by Rafa podjął tak radykalny krok i podróżował z zawodniczką tydzień po tygodniu. Na teraz - to niemożliwe. Być może w przyszłości. Ale to będzie bardzo trudne. On ma teraz zupełnie inne priorytety. Narodziny drugiego dziecka, spokojne życie na Majorce - podkreślił Ronda w rozmowie dla "Przeglądu Sportowego Onet".
Zanim rozpocznie się tegoroczna edycja Roland Garros (od 18 maja do 7 czerwca), Świątek czeka jeszcze ostatni sprawdzian formy podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie.