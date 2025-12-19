Plotka jednak stała się faktem. Świątek na liście już razem z Kyrgiosem

W jednym z niedawnych wywiadów Iga Świątek cieszyła się, że może trzy tygodnie spędzić w kraju, bo to dla niej rzadkość. Ten czas już się powoli kończy - wkrótce 24-latka ruszy ze swoim teamem do Shenzhen na towarzyskie zmagania w ramach World Tennis Continental Cup 2025 (26-28 grudnia), a stamtąd przeniesie się już do Australii. 2 stycznia w Perth, a następnego dnia w Sydney startuje United Cup - pierwszy turniej wliczany do rankingu WTA i ATP.

Igę na korcie zobaczymy 5 stycznia w potyczce z Niemką Evą Lys, później zagra jeszcze z Suzan Lamens z Holandii, a co dalej - to już jest zależne od wyników. Tak jak w poprzednich latach zawodniczka z Raszyna nie zgłosiła się do WTA 500 w Adelajdzie, z Sydney przeniesie się do Melbourne, by tam spędzić tydzień poprzedzający Australian Open.

W nocy dotarła zaś informacja potwierdzająca wcześniejsze informacji o możliwej dodatkowej rywalizacji podopiecznej Wima Fissette'a.

Dodatkowe tenisowe emocje w trakcie Australian Open. Iga Świątek ruszy do walki o milion dolarów

Pierwszy turniej wielkoszlemowy rozpocznie się 18 stycznia, między Unied Cup a Australian Open Świątek będzie więc miała sporo czasu, by przygotować się do tej imprezy. W tygodniu poprzedzającym zmagania odbywają się kwalifikacje, wezmą w nich udział trzy reprezentantki Polski (Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska), ale organizatorzy przygotowali też inne atrakcje.

Iga Świątek AKPA

Jedną z nich jest "AO 1 Point Slam", czyli coś, co pojawiło się już w programie tegorocznego Australian Open, w styczniu 2025 roku. Do rywalizacji przystąpiły 32 osoby, bez podziału na płeć, połowę składu stanowili amatorzy. A numer "1" w drabince dostał Hubert Hurkacz. Zasady są proste: cały "mecz" składa się z jednej akcji, a o serwisie lub returnie decyduje triumf w grze... "Papier, kamień, nożyce".

Polak zmierzył się z Jaimee Fourlis - australijską tenisistką, która niespełna cztery lata temu grała w finale miksta w Australian Open. Polak zaserwował w siatkę i... to był koniec spotkania. Nie ma bowiem ponowienia serwisu.

Rozwiń

Zmagania wygrał Omar Jasika, dostał czek na 60 tys. dolarów. A w półfinale swój udział zakończył najlepszy z amatorów - 56-letni Paul Fitzgerald, który trzy awanse zaliczył dzięki... asom.

Teraz jednak organizatorzy postanowili pójść za ciosem - w zmaganiach weźmie udział 48 osób, połowę dalej mają stanowić amatorzy. Tyle że nagrodą będzie czek na... równy milion dolarów!

Już wcześniej Craig Tiley, dyrektor turnieju, poinformował, że w zmaganiach wystąpi Carlos Alcaraz, do niego wkrótce dołączył kontrowersyjny Nick Kyrgios. Ten sam, który tak ożywił się po informacjach ITIA o pozytywnych testach dopingowych Igi Świątek i Jannika Sinnera.

Dziś Australijczycy podali nazwiska kolejnych gwiazd, które stawią się na Rod Laver Arena, by powalczyć o główną nagrodę. A tu widzimy... Igę Świątek, Jannika Sinnera i Coco Gauff.

Rozwiń

- To, że gwiazdy takie jak Świątek, Sinner i Gauff są zaangażowane w grę, a także fakt, że zwykli Australijczycy kwalifikują się do mistrzostw stanowych, doskonale oddaje istotę tego wydarzenia: łączenie ludzi poprzez tenis w ekscytujący sposób - powiedział Tiley. Australijczycy grają bowiem w swoich stanach eliminacje, a mistrzowie mają zagwarantowane przeloty do Melbourne na rywalizację z gwiazdami.

Zmagania w "1 Point Slam Driven by Kia" odbędą się 14 stycznia na największym obiekcie w Melbourne Park.

Iga Świątek podczas Australian Open 2025 ADRIAN DENNIS East News

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport