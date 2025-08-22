Powiedzieć, że Iga Świątek ma za sobą niezwykle intensywny czas, to jak nie powiedzieć nic. Polka ledwo co sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł na kortach w Cincinnati, a już ma za sobą kolejny rozegrany finał. W czwartek nad ranem czasu polskiego 24-latka rozegrała w parze z Casperem Ruudem bój o triumf w mikście na US Open. Niestety, po zaciętym boju, zwieńczonym super tie-breakiem w drugim secie, polsko norweski duet musiał uznać wyższość obrońców tytułu - Sary Errani oraz Anderi Vavassoriego.

Zmaganiom Igi Świątek na nowojorskim obiekcie z bliska przyglądała się... Bethanie Mattek-Sands, czyli była liderka światowego rankingu w grze podwójnej, a przy tym była deblowa partnerka naszej tenisistki.

Iga Świątek pod okiem byłej partnerki. Tak wyglądała ich historia

Wspólna historia obu pań rozpoczęła się w 2021 roku w Miami. Obie znały się już jednak z kortu, bo w 2019 roku Iga Świątek wyeliminowała u boku Magdy Linette swoją przyszłą partnerkę podczas US Open. Tu trzeba zaznaczyć, że polsko-amerykański duet powstał... dość spontanicznie. I w zasadzie w ostatniej chwili. Nasza reprezentantka nie miała wiele czasu na decyzję, po otrzymaniu oferty wspólnej gry od starszej koleżanki po fachu.

- Trafiłam na cztery różne osoby i spadałam w rankingu, kiedy zobaczyłam imię Igi. Musiałam zdobyć do niej numer i napisałam do niej coś w stylu: "Wiem, że to już w zasadzie oferta last minute, ale jeśli chciałabyś zagrać razem debla w Miami, to spróbujmy". Iga odpisała: "Myślę, że mamy 20 minut na to, by się zapisać, prawda?". Ja stwierdziłam, że następnym razem dam jej przynajmniej kilka dni na decyzję, ale wtedy musiała jej dokonać w błyskawicznym tempie - opowiadała kulisy całej akcji Bethanie Mattek-Sands, cytowana przez portal Tennis.com.

- Od początku dobrze się bawiłyśmy - dodała wówczas reprezentantka Stanów Zjednoczonych. A za pozytywnymi odczuciami poszły także dobre wyniki.

Już w Miami Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands dotarły aż do półfinału, w którym jednak lepsze okazały się Japonki - Shuko Aoyama oraz Ena Shibahara. Najbliżej wielkiego triumfu obie zawodniczki były jednak w 2021 roku w "królestwie Igi Świątek", czyli na kortach Rolanda Garrosa. Wówczas dotarły aż do wielkoszlemowego finału. Z marzeń o tytule odarły je jednak Czeszki - Katerina Siniakova i Barbora Krejcikova, wygrywając w dwóch setach 6:4, 6:2.

Współpraca Igi Świątek z Bethanie Mattek-Sands zakończyła się jednak jeszcze w tym samym roku, po porażce w drugiej rundzie imprezy w Indian Wells z Su-Wei Hsieh oraz Elise Mertens..

Amerykanka wróciła ostatnio do tamtych wydarzeń podczas sesji "Q&A" zorganizowanej w mediach społecznościowych. - Dlaczego przestałaś grać z Igą Świątek? - zapytał ją jeden z użytkowników. A 40-latka, zamieszczając dość zabawne zdjęcie z naszą tenisistką, odpowiedziała:

Jak widzicie Iga jest bardzo smutna, że przestała grać w deblu. Ale zawsze będę tu dla niej

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek AFP

Iga Świątek ANGELA WEISS / AFP / CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP