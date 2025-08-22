Pilny SMS do Igi Świątek. Decyzja w 20 minut. Oferta była nie do odrzucenia
Iga Świątek błysnęła u boku Caspera Ruuda w mikście na kortach US Open, docierając aż do samego finału. Zmagania Polki z bliska obserwowała Bethanie Mattek-Sands, czyli jej była deblowa partnerka, z którą 24-latka dotarła nawet do finału Rolanda Garrosa. Niezwykle ciekawe jest jednak nie tylko to, jak układała się współpraca polsko-amerykańskiego duetu, ale i to, jak się zawiązała. Bo Iga Świątek na podjęcie kluczowej dla siebie decyzji miała zaledwie 20 minut.
Powiedzieć, że Iga Świątek ma za sobą niezwykle intensywny czas, to jak nie powiedzieć nic. Polka ledwo co sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł na kortach w Cincinnati, a już ma za sobą kolejny rozegrany finał. W czwartek nad ranem czasu polskiego 24-latka rozegrała w parze z Casperem Ruudem bój o triumf w mikście na US Open. Niestety, po zaciętym boju, zwieńczonym super tie-breakiem w drugim secie, polsko norweski duet musiał uznać wyższość obrońców tytułu - Sary Errani oraz Anderi Vavassoriego.
Zmaganiom Igi Świątek na nowojorskim obiekcie z bliska przyglądała się... Bethanie Mattek-Sands, czyli była liderka światowego rankingu w grze podwójnej, a przy tym była deblowa partnerka naszej tenisistki.
Iga Świątek pod okiem byłej partnerki. Tak wyglądała ich historia
Wspólna historia obu pań rozpoczęła się w 2021 roku w Miami. Obie znały się już jednak z kortu, bo w 2019 roku Iga Świątek wyeliminowała u boku Magdy Linette swoją przyszłą partnerkę podczas US Open. Tu trzeba zaznaczyć, że polsko-amerykański duet powstał... dość spontanicznie. I w zasadzie w ostatniej chwili. Nasza reprezentantka nie miała wiele czasu na decyzję, po otrzymaniu oferty wspólnej gry od starszej koleżanki po fachu.
- Trafiłam na cztery różne osoby i spadałam w rankingu, kiedy zobaczyłam imię Igi. Musiałam zdobyć do niej numer i napisałam do niej coś w stylu: "Wiem, że to już w zasadzie oferta last minute, ale jeśli chciałabyś zagrać razem debla w Miami, to spróbujmy". Iga odpisała: "Myślę, że mamy 20 minut na to, by się zapisać, prawda?". Ja stwierdziłam, że następnym razem dam jej przynajmniej kilka dni na decyzję, ale wtedy musiała jej dokonać w błyskawicznym tempie - opowiadała kulisy całej akcji Bethanie Mattek-Sands, cytowana przez portal Tennis.com.
- Od początku dobrze się bawiłyśmy - dodała wówczas reprezentantka Stanów Zjednoczonych. A za pozytywnymi odczuciami poszły także dobre wyniki.
Już w Miami Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands dotarły aż do półfinału, w którym jednak lepsze okazały się Japonki - Shuko Aoyama oraz Ena Shibahara. Najbliżej wielkiego triumfu obie zawodniczki były jednak w 2021 roku w "królestwie Igi Świątek", czyli na kortach Rolanda Garrosa. Wówczas dotarły aż do wielkoszlemowego finału. Z marzeń o tytule odarły je jednak Czeszki - Katerina Siniakova i Barbora Krejcikova, wygrywając w dwóch setach 6:4, 6:2.
Współpraca Igi Świątek z Bethanie Mattek-Sands zakończyła się jednak jeszcze w tym samym roku, po porażce w drugiej rundzie imprezy w Indian Wells z Su-Wei Hsieh oraz Elise Mertens..
Amerykanka wróciła ostatnio do tamtych wydarzeń podczas sesji "Q&A" zorganizowanej w mediach społecznościowych. - Dlaczego przestałaś grać z Igą Świątek? - zapytał ją jeden z użytkowników. A 40-latka, zamieszczając dość zabawne zdjęcie z naszą tenisistką, odpowiedziała:
Jak widzicie Iga jest bardzo smutna, że przestała grać w deblu. Ale zawsze będę tu dla niej