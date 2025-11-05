Pilne wieści z Rijadu. Rywalka Świątek wycofała się z turnieju. To nie koniec problemów

Iga Świątek nie przed godziną 16:30 zmierzy się z Amandą Anisimovą. Polka i Amerykanka mają na swoim koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę w trakcie WTA Finals 2025. Stawką pojedynku będzie awans do półfinału WTA Finals. Pewny awans z grupy imienia Sereny Williams ma zapewniona Jelena Rybakina, która zanotowała dwie wygrane.

Tymczasem kilka godzin przed środowymi meczami w Rijadzie napłynęły informacje o grupowej rywalce Świątek.

- "Z powodu choroby z turnieju wycofała się Madison Keys. Mirra Andrejewa zdecydowała się nie grać, więc dziś o punkty WTA i 355 tys. USD powalczy Jekaterina Aleksandrowa. Dla Igi nic to nie zmienia, wygrana da jej awans. Pytanie, czy jutro będzie w stanie rywalizować chora Paolini." - napisał na portalu X, Żelisław Żyżyński.

O godzinie 15:00 na kort miały wyjść Rybakina i Keys. Amerykanka przegrała dwa mecze i nie miała już szans na awans do półfinału. W poniedziałkowym meczu z Anisimovą miała spore problemy fizyczne i już wtedy pojawiły się domysły, że być może wycofa się z dalszej rywalizacji. Tak też się stało. Rezerwowymi w Rijadzie są Mirra Andriejewa i Jekaterina Aleksandrowa. Z informacji przekazanych przez dziennikarza Canal+ wynika, że ta pierwsza zdecydowała się nie grać więc na korcie zobaczymy Aleksandrową.

Bardziej niepokojące mogą być informacje dotyczące Jasmine Paolini. Włoszka także boryka się z problemami zdrowotnymi. Występuje ona zarówno w turnieju deblowym (w parze z Sarą Errani), a także w singlowym. Paolini w Rijadzie przegrała z Sabalenką oraz Gauff i straciła szanse na awans do półfinału singla.

US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałach AP © 2025 Associated Press