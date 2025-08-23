Pilne wieści ws. Świątek. Polka już wie, musi uzbroić się w cierpliwość

Iga Świątek przyleciała do Nowego Jorku we wtorek. Polka po zwycięstwie w turnieju WTA 1000 w Cincinnati wsiadła błyskawicznie w samolot, aby zagrać w turnieju miksta na US Open. Wspólnie z Casperem Ruudem dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość duetu Sara Errani - Andrea Vavassori.

Kilka godzin później poznała turniejową drabinkę. W pierwszej rundzie US Open zmierzy się z Emilianą Arango (81 WTA). W potencjalnym ćwierćfinale na raszyniankę czekać mogą Amanda Anisimova lub Elina Switolina. W półfinale zaś może zmierzyć się z Coco Gauff, Madison Keys czy Naomi Osaką. W drugiej części drabinki znajdują się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula czy Mirra Andriejewa.

Turniej US Open rozpoczyna się w niedzielę (24 sierpnia). Pierwszego dnia w akcji zobaczymy m.in. Magdę Linettę, Emmę Raducanu czy Arynę Sabalenkę. wydawało się, że Świątek zmagania rozpocznie w poniedziałek. Organizatorzy podali poniedziałkowy plan gier na dwóch największych kortach i na próżno tam szukać Polki. Są m.in. Madison Keys, Venus Williams czy Mirra Andriejewa.

Rozwiń

To może oznaczać, że Świątek w akcji zobaczymy dopiero we wtorek. Raczej nie należy się spodziewać, że polska gwiazda rozpocznie turniej na jednym z mniejszych obiektów. Na oficjalne potwierdzenie należy jednak poczekać do czasu ogłoszenia pełnego planu dnia na poniedziałek.

Zdaniem ekspertów jest jedną z głównych kandydatek do zwycięstwa. - Trzeba zacząć mówić o niej jako o faworytce US Open - mówiła tuż po finale w Cincinnati Lindsay Davenport. Podobnego zdania jest 18-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema w singlu, Martina Navratilova. - Iga w turnieju kobiet jest dla mnie faworytką, mimo że nie miała najlepszego lata. Zwycięstwo w Wimbledonie i sposób, w jaki zachowywała się przez cały turniej, oznaczają, że stara Iga wróciła - przyznała Navratilova, cytowana przez tennis365.com.

Z kolei puntodebreak.com ocenił szanse Polki, a także innych czołowych zawodniczek na końcowy sukces. Dziennikarze wskazali na trzy nazwiska, które mogą sprawić niespodziankę w turnieju. Dla samej Świątek kluczowy wydaje się być potencjalny mecz półfinałowy. - Prawdziwa walka czeka ją w półfinale, w którym zmierzy się z Keys, Gauff lub Osaką - zaznaczono.

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Iga Świątek podczas turnieju miksta US Open 2025 SELCUK ACAR AFP

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

FC Bayern Monachium - RB Lipsk. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports