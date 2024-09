Pilne wieści ws. Świątek, a potem jeszcze te słowa. Niespodzianka dla Polki

Iga Świątek w ostatni poniedziałek osiągnęła kolejny kamień milowy w swojej karierze, rozpoczynając 121. tydzień w roli liderki rankingu WTA - i co jest tu kluczowe, zrównała się ona w tabeli wszech czasów z Ashleigh Barty. Polce pozostało do potencjalnego prześcignięcia już zaledwie kilka legend tenisa, na co zwróciła uwagę m.in. słynna Billie Jean King. Niestety wygląda przy tym na to, że utytułowana Amerykanka prawdopodobnie nie będzie mogła obserwować poczynań Świątek podczas pucharu noszącego jej imię...