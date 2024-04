Iga Świątek w ostatnim czasie była bardzo mocno krytykowana za swoje podejście do występów w reprezentacji Polski. Nasza zawodniczka nie pojechała przecież w poprzednim roku do Sevilli, gdzie odbywała się rywalizacja w Billie Jean King Cup. Było to związane z tym, że Świątek dopiero zakończyła rywalizację w wymagających WTA Finals w Cancun i miała prawo być bardzo zmęczona. Tamten turniej był dla niej bardzo wymagający zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym. Reklama

W tym roku najlepsza tenisistka na świecie zdecydowała, że pojawi się, aby pomóc reprezentacji w Billie Jean King Cup. Polska w Biel zmierzy się ze Szwajcarią. Świątek dołączy do reprezentacji po kilku udanych turniejach i jednym bardzo nieudanym, tym ostatnim w Miami. Nasza liderka światowego rankingu dojedzie do Biel we wtorek. Wydawało się, że spotka tam możliwie najmocniejsze zestawienie naszej kadry. Okazuje się jednak, że nie zobaczymy w Szwajcarii Magdy Linette.

"Cztery polskie tenisistki rozpoczną we wtorek treningi na twardym korcie w hali Jan Group Arena przed meczem Billie Jean King Cup ze Szwajcarią (12-13 kwietnia). W poniedziałek do Biel dotarły trzy zawodniczki PZT Team: z Warszawy Magdalena Fręch (KS "Górnik" Bytom), z Barcelony Katarzyna Kawa, a z Krakowa Maja Chwalińska (obie Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała)" - czytamy w oficjalnym komunikacie na Facebooku Polskiego Związku Tenisowego.

"Jako ostatnia do drużyny dołączy we wtorek Iga Świątek, liderka rankingu WTA. Natomiast z powodów rodzinnych do Szwajcarii nie poleci Magda Linette (Sekcja tenisowa AZS Poznań), która w ostatnich latach występowała we wszystkich meczach reprezentacji prowadzonej przez kapitana Dawid Celt i trenera kadry Maciej Domka" - napisano w dalszej części komunikatu.

Magda Linette / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Iga Świątek / ANGELA WEISS/AFP / AFP