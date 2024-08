Przed nami ostatnia już odsłona Wielkiego Szlema w sezonie 2024 - i mowa tu oczywiście o zmaganiach w Nowym Jorku w ramach US Open. Choć do inauguracji prestiżowych zawodów pozostało jeszcze trochę czasu, ich organizatorzy już teraz przedstawili szczegółowy rozkład meczów na pierwsze dwa dni imprezy.

Na razie wciąż jeszcze nie ma informacji dotyczących konkretnej godziny występu Huberta Hurkacza. Wygląda na to, że dojdzie do niego we wtorek, natomiast na szczegóły trzeba będzie jeszcze nieco poczekać. Wrocławianin o awans do kolejnej rundy powalczy z Timofiejem Skatowem z Kazachstanu.