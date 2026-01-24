Pilne wieści dla Owsiaka dzień przed finałem WOŚP. Decyzja Świątek, a teraz to

- Jak co roku mam ogromną przyjemność dołączyć do akcji fundacji WOŚP. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest dla mnie szczególny - niedawno sama założyłam fundację, dlatego jeszcze wyraźniej widzę, jak wielką wartość mają takie inicjatywy. Jestem dumna, że mogę być częścią czegoś, co realnie zmienia życie wielu ludzi - poinformowała Iga Świątek we wtorek 13 stycznia.

A jeszcze przed oficjalnym komunikatem ze strony naszej tenisistki w sieci pojawiła się aukcja z wyjątkowymi gadżetami, które podarowała na licytację. Trafiły na nią "rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju".

Licytacja zakończy się dopiero 13 lutego, a jej kwota przekracza już 110 000 złotych. Należy się jednak spodziewać, że na koniec będzie ona zdecydowanie większa.

WOŚP. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński dołączają do Igi Świątek

To jednak nie koniec tenisowego wsparcia dla Jerzego Owsiaka i jego fundacji. W sobotę swój akces do 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. To mikstowy duet, który pomógł reprezentacji Polski sięgnąć po tytuł podczas tegorocznej edycji turnieju United Cup.

O ich wspólnej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych nasza zawodniczka. Oboje przygotowali dla fanów tenisa nie lada gratkę.

Wraz z Jankiem dorzucamy naszą cegiełkę do zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedmiotem naszej aukcji jest godzina treningu deblowego lub mikstowego. Może to być również mecz

Jak dodała, spotkanie zwycięzcy aukcji z naszymi mistrzami United Cup odbędzie się w Warszawie, w terminie możliwym do ustalenia.

- Licytacja właśnie się rozpoczyna. Jest to troszeczkę last minute, ale będzie trwała jeszcze przez 9 dni - przekazała reprezentantka Polski.

W opisie aukcji dodano, że to nasi tenisiści pokryją koszt wynajmu kortu oraz zapewnią piłki tenisowe. Jak na razie - stan na godzinę 19:30 - najwyższa oferta wynosi nieco ponad 3 tysiące złotych, lecz w najbliższych godzinach może ona wzrosnąć nawet kilkukrotnie.

Warto podkreślić, że ofertę wspólnego treningu wystawił na aukcji WOŚP także Hubert Hurkacz. Polak zaprosi zwycięzcę licytacji nie byle gdzie, bo na korty Country Clubu w Monako, gdzie rozgrywane są turnieje ATP rangi 1000.

