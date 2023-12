Pilne wieści dla Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Niespodzianka już na starcie

Reprezentacja Polski w sobotę zainauguruje swoje zmagania podczas United Cup, ale już dzisiaj doszło do pierwszego pojedynku w "naszej" grupie A. Zwycięzca spotkania Hiszpania - Brazylia został wyłoniony dopiero po mikście. Ostatecznie doszło do niespodzianki i faworyzowani w grze podwójnej Brazylijczycy musieli uznać wyższość swoich rywali. To ważna informacja z perspektywy Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy jutro zmierzą się z ekipą z Ameryki Południowej.