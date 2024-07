Pilne informacje ws. gry Igi Świątek. Jest oficjalny komunikat organizatorów igrzysk

Znamy już godzinę pierwszego meczu Igi Świątek. Polka rozegra go z Rumunką Iriną-Camelią Begu. Liderka rankingu jest zdecydowaną faworytką, choć to spotkanie z pewnością pokaże, w jakiej formie jest raszynianka i czego mogą spodziewać się po niej kibice. Spotkanie nie będzie łatwe, a zaplanowano je na samo południe. Świątek rozpocznie zmagania na korcie punktualnie o godzinie 12:00. Będzie to pierwszy mecz na korcie Philippe'a-Chatrier.