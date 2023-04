Turniej WTA w Stuttgarcie. Znamy godzinę meczu Iga Świątek - Qinwen Zheng

Dla Igi Świątek turniej w Stuttgarcie będzie okazją do pierwszego występu po problemach zdrowotnych, przez które musiała zrezygnować z zawodów w Miami i rywalizacji w Billie Jean King Cup . Polska tenisistka zmagała się z urazem żeber, wywołującym duży ból i dyskomfort, ale na szczęście ma już to za sobą, jest w pełni sił i zgłasza gotowość do walki o najwyższe cele.