Liderka rankingu WTA Iga Świątek przyjechała do Dubaju tuż po wygranej w turnieju w Dausze. Polka sięgnęła po trofeum w cudownym stylu, ogrywając w finale Amerykankę Jessicę Pegulę, dzięki czemu obroniła tytuł . Przed rokiem triumf w Katarze rozpoczął kapitalną serię naszej tenisistki, która wygrała 37 meczów z rzędu. Wszyscy fani 21-latki liczą teraz na miłą powtórkę.

Turniej WTA w Dubaju. Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę w trzeciej rundzie

Iga Świątek poznała już przeciwniczkę, która czeka na nią w trzeciej rundzie turnieju w Dubaju. To Rosjanka Ludmiła Samsonowa, która awansowała po tym, jak z rywalizacji wycofała się tenisistka z Chin - Qinwen Zheng. Do tej pory obecna liderka rankingu WTA mierzyła się z reprezentantką Rosji tylko raz - przed rokiem w Stuttgarcie, gdy Polka wygrała w trzech setach, awansując tym samym do finału.