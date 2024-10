Pierwszy wpis Świątek po ogłoszeniu nowego trenera. Kibice tylko czekali

Iga Świątek 4 października 2024 roku ogłosiła, że kończy się pewien etap w jej karierze. Polka przekazała bowiem światu, że od tamtego dnia już nie współpracuje z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. "Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze. Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed 3 sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia" - przekazała na Instagramie Polka.

