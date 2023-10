Pierwszy triumf w Finals i takie wieści o Świątek. Po prostu mistrzyni!

Pierwsze dni rywalizacji w ramach WTA Finals 2023 już za nami - i choć gospodarze turnieju napotykali mniejsze lub większe kłopoty organizacyjne, to współzawodnictwo nabiera odpowiedniego tempa, a kibice mogą mimo wszystko śledzić poczynania najlepszych zawodniczek globu w tym kończącym sezon spektaklu.

Dla polskich sympatyków tenisa najważniejszy jest fakt, że zmagania w Cancun rozpoczęła już Iga Świątek - i to rozpoczęła od zwycięstwa nad triumfatorką tegorocznego Wimbledonu , Marketą Vondrousovą . Czeszka postawiła co prawda twarde warunki gry w pierwszym secie, który skończył się tie-breakiem, ale potem już nie miała szans z Polką, która wygrała w drugiej odsłonie 6:0.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Marketa Vondrousova, 7-6, 6-0. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek mistrzynią "bajgli". Zrobiła to, co legendy tenisa

Ten "bajgiel", jak popularnie określa się sety zwyciężone do zera, okazał się wyjątkowy, bo już 21 w wykonaniu Świątek w bieżącym sezonie. To zaś oznacza, że raszynianka dokonała czegoś, co nie wychodziło żadnej innej tenisistce przez trzy dekady: