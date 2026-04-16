Pierwszy triumf Świątek pod wodzą Roiga, a potem taki wynik. Jest komunikat organizatorów

Rafał Sierhej

Iga Świątek współpracę z Francisco Roigem rozpoczęła od pokonania Laury Siegemund. Dzień później swój mecz wygrała Mirra Andriejewa. Rosjanka pokonała Alycię Parks. To sprawia, że w ćwierćfinale imprezy WTA 500 w Stuttgarcie zagra właśnie ze Świątek. Organizatorzy przekazali kluczowy komunikat ws. tej rywalizacji.

Iga Świątek na początku kwietnia rozpoczęła współpracę z legendarnym hiszpańskim szkoleniowcem. Polka zatrudniła do swojego sztabu Francisco Roiga, który przez prawie dwie dekady pracował z Rafaelem Nadalem. Roig to najbardziej doświadczony ze szkoleniowców Igi.

Majchrzak zrezygnował z wizyty w Niemczech, a to nie koniec. Jest kolejny komunikat

Nasza gwiazda pierwszy turniej pod jego wodzą rozgrywa w Stuttgarcie. Niemiecki kort zawsze jej pasował. Można powiedzieć, że w pewnym momencie dominowała w rywalizacji o auto marki Porsche. W tym roku to właśnie tam ma się rozpocząć odbudowa jej dawnego poziomu sportowego.

Znamy godzinę kolejnego meczu Świątek. Jest komunikat

W pierwszym spotkaniu Świątek mierzyła się na korcie centralnym z reprezentantką gospodarzy - Laurą Siegemund. Z Niemką poradziła sobie bez większych kłopotów. Ten wynik zapewnił Świątek pierwszy pod wodzą Roiga ćwierćfinał. Bez wątpienia jednak celem jest rozegranie i wygranie finału w Stuttgarcie.

Ukochany turniej Świątek już na horyzoncie. Wielka zmiana. Fortuna na stole

Kolejna przeszkoda na drodze Polki będzie zdecydowanie trudniejsza do przeskoczenia. Świątek zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Rosjanka w swoim spotkaniu 1/8 finału imprezy pokonała Alycię Parks w dwóch setach. Mecz o półfinał turnieju WTA 500 zaplanowano na piątek 17 kwietnia.

Organizatorzy ogłosili już plan gier na ten dzień. Mecz Świątek z Andriejewą rozegrany zostanie oczywiście na korcie centralnym. Hit dnia odbędzie jako trzecie piątkowe spotkanie. Rywalizację rozpocznie duet Noskova - Switolina, później na kort wyjdą Muchova - Samsonowa/Gauff, a dopiero potem Świątek. Mecz Polki nie przed 17:00.

Roman Kołtoń: On tak żył. Uznawał, że nie ma drogi na skróty. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

