Spotkanie z Sabalenką było dla Igi dwudziestym, w którym zmagała się z zawodniczką z TOP 10 listy WTA. Bilans dla Polki jest wyjątkowo korzystny: 14 zwycięstw i 6 porażek, głównie za sprawą tego roku. Od czasu przegranego półfinału na początku stycznia w Adelajdzie z Ashleigh Barty, Polka gromi wszystkie kolejne rywalki z najlepszej dziesiątki rankingu. Szczególnie upodobała sobie Sabalenkę, którą pokonała już w tym czasie czterokrotnie, ale to właśnie Białorusinka jako jedyna zdołała jej odebrać seta. I dlatego też nocny półfinał US Open był wyjątkowy.

Iga Świątek rzadko przegrywa pierwszego seta

Oto bowiem Polka po raz pierwszy w karierze wygrała mecz z zawodniczką ze światowej czołówki po przegraniu pierwszego seta. Zdarzały się przypadki w drugą stronę, gdy w 2021 roku wygrała w Australian Open partię z Simoną Halep 6-3, wtedy drugą tenisistką w rankingu, ale całe spotkanie przegrała. Podobnie stało się w WTA Finals w Meksyku, gdy mierzyła się z... Sabalenką.

Białorusinka jeszcze rok temu była faworytką takiego starcia, to ona zajmowała drugie miejsca na światowej liście, a pod nieobecność Asleigh Barty rozstawiono ją nawet z jedynką. Teraz role się zmieniły. To Iga Świątek jest dominatorką, ale to Sabalenka wygrała pierwszą partię 6-3. Polka odwróciła losy spotkania - wygrała drugiego seta 6-1, a trzeciego 6-4. Szczególnie w drugiej partii Polka grała koncertowo.

W finale rywalka znów ze światowej czołówki

W sobotę o godz. 22 polskiego czasu Iga Świątek powalczy o swoje dziesiąte z rzędu zwycięstwo z zawodniczką z TOP 10. Będzie nią Ons Jabeur, która w US Open rozstawiona jest z numerem piątym i tę samą pozycję zajmowała na ostatniej liście rankingowej.

Wiadomo już jednak, że bez względu na wynik ostatniej potyczki Tunezyjka wskoczy na drugie miejsce, tuż za Świątek. Może "tuż" to za wiele powiedziane, bo różnica punktowa między zawodniczkami będzie ogromna. Jabeur ma w tej chwili 5090 pkt, Polka zaś 9665. W finale do zyskania jest kolejnych 700 punktów. Jeśli uczyni to nasza tenisistka, po raz pierwszy w karierze przekroczy granicę 10000 pkt w rankingu.