Pierwsze takie zdjęcie Fissette'a ze Świątek. Belg od razu wysłał komunikat

Wim Fissette na pierwszy sukces jako trener Igi Świątek musiał trochę poczekać, ale gdy już nadszedł, to jest on gargantuicznych rozmiarów. Belg poprowadził bowiem Polkę do jej pierwszego seniorskiego triumfu w Wimbledonie i nie omieszkał pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a naszą gwiazdę nazwał mianem "miłośniczką kortów trawiastych".