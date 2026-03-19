Iga Świątek i Aryna Sabalenka to dziś dwie z największych gwiazd kobiecego tenisa, których rywalizacja elektryzuje kibiców na całym świecie. Polka przez długi czas dominowała w rankingu WTA, imponując regularnością i skutecznością, natomiast Białorusinka wcale nie "spała" i z każdym miesiącem zbliżała się do liderki. Obecnie to właśnie Sabalenka znajduje się na pierwszym miejscu światowego zestawienia, podczas gdy Świątek w ostatnim czasie zanotowała bolesny spadek na trzecią lokatę. Choć obie zawodniczki skupiają się przede wszystkim na sportowej rywalizacji, znalazły też chwilę na odrobinę luzu i zabawy.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka kontra... futbol amerykański

Między treningami przed turniejem rangi WTA 1000 w Miami obie tenisistki wzięły udział w ciekawej zabawie przygotowanej przez organizatorów imprezy. Jak na Florydę przystało, w grze nie mogło zabraknąć elementów futbolu amerykańskiego - wyzwanie polegało bowiem na rzucaniu małych piłek futbolowych do specjalnego trenażera z czterema otworami. Panie rywalizowały na trzech poziomach trudności, a liczyła się precyzja i opanowanie, czyli cechy niezwykle ważne również na korcie.

Najpierw na profilu WTA opublikowano nagranie z udziałem Aryny Sabalenki. Świeżo upieczona triumfatorka imprezy rangi WTA 1000 w Indian Wells rozpoczęła od najbliższej odległości, z której trafienie nie sprawiło jej większych problemów. Schody zaczęły się jednak później. Przy kolejnych próbach Białorusinka wyraźnie miała trudności z celnością. "Jestem teraz taka zażenowana" - żaliła się. Niestety, choć starała się jak mogła, następne dwa podejścia również zakończyły się pudłem. "Dlatego przestrzeliłam tyle razy podczas gry w tenisa, bo jak widać, nie jestem zbyt dokładna" - żartowała.

Wkrótce później do akcji wkroczyła Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dwa pierwsze poziomy gry ukończyła bez problemu, a kłopoty miała dopiero z rzutami z najdalszej odległości - wówczas piłka minęła otwór dosłownie o kilka centymetrów. "Prawie!" - krzyknęła Polka, która ostatecznie w tej zabawie okazała się lepsza od Sabalenki.

Aryna Sabalenka pierwszy mecz w Miami zagra w piątek, 20 marca. Białorusinka nie poznała jeszcze rywalki. Zmagania na Florydzie znacznie wcześniej rozpocznie Iga Świątek - Polka w czwartek zmierzy się w 1/32 finału z Magdą Linette.

